Tu sì que vales | Maria De Filippi choc | “Ce le hai le mutande?!”

#Tusiquevales 6 – Sesta puntata del 23 novembre 2019 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la quinta puntata della sua Sesta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per nove appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La quarta puntata ha ...

Tu Si que vales 2019 dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : TU SI QUE Vales 2019 dove vedere. Torna su Canale 5 il sabato sera dal 19 ottobre il talent show con una nuova edizione. Ecco di seguito dove vedere le puntate di in tv, streaming e replica. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Tu Si Que Vales 2019 dove vedere le puntate in tv e replica Il programma Tu Si Que Vales 2018 andrà in onda il sabato in prima serata su Italia 1 alle ore 21:30 circa. La diretta sarà disponibile anche ...

Tu sì que vales : le anticipazioni della sesta puntata : Tu sì que vales è il talent show in onda su Canale 5, ogni sabato in prima serata, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la partecipazione di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, nel ruolo di giudici, e di Sabrina Ferilli.Tu sì que vales: le anticipazioni della sesta puntataprosegui la letturaTu sì que vales: le anticipazioni della sesta puntata pubblicato su TVBlog.it 23 novembre 2019 ...

Tu si que vales - il “giallo” di Sabrina Ferilli : “Ogni tanto sparisce dallo studio e viene sostituita da Belen” : “Ogni tanto sparisce dallo studio e viene sostituita da Belen“. Da qualche giorno i social si sono scatenati su quello che è già stato definito come il “giallo” di Tu si que vales che ha per protagonista Sabrina Ferilli. L’attrice romana è infatti una dei giudici popolari e sta facendo preoccupare i fan per alcune sue sparizioni misteriose notate dal pubblico nel corso dell’ultima puntata del programma di ...

“Ma che sta facendo?”. Mistero a Tu sì que vales : Sabrina Ferilli “lo fa” più volte e il pubblico non capisce cosa stia succedendo. Avete notato? : Un alone di Mistero ha lasciato il pubblico perplesso durante l’ultima puntata di Tu sì que vales, quella andata in onda sabato 16 novembre 2019. Ma cosa è successo? Il pubblico ha notato che Sabrina Ferilli, l’amata attrice italiana che ha vestito i panni di giudice popolare, durante la puntata, spariva in continuazione. Sabrina Ferilli che ha giudicato i concorrenti insieme a Maria de Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, ha più ...

Tu si que vales pianto improvviso di Sabrina Ferilli sulle note di Uomini Soli dei Pooh - poi l’attrice spiega perché si è emozionata : La puntata andata in onda su canale 5 di Tu si que Vales ha avuto momenti di grande suspence e di emozione. In particolare non è passato inosservato al pubblico di casa l’improvviso pianto di Sabrina Ferilli. l’attrice romana si è commossa subito dopo l’esibizione di quattro fratelli italiani che per lavoro hanno dovuto lasciare il nostro paese e emigrare in Svizzera. La prima che si accorta che c’era in Sabrina Ferilli qualcosa che ...

Sabrina Ferilli - mistero a Tu si que vales : «Ogni tanto sparisce dallo studio e viene sostituita da Belen». Fan in ansia : Sabrina Ferilli, mistero a Tu si que vales: «Ogni tanto sparisce dallo studio e viene sostituita da Belen». Fan in ansia. L’attrice romana, giudice popolare di Tu di que vales, ha fatto preoccupare i fan per alcune sue presunte misteriose sparizioni. Ieri, in alcuni momenti del programma, Sabrina Ferilli non sarebbe stata in studio e al suo posto si sarebbe seduta Belen. Su Twitter scoppia il caso. «Qualcuno mi spiega dove va ogni tanto ...

Sabrina Ferilli e il mistero a Tu si que vales : Perché sparisce? : C'è un mistero che accompagna la presenza di Sabrina Ferilli a Tu si que vales, il programma del sabato sera di Canale5. Tutti i telespettatori hanno notato un dettaglio particolare, che sui social è stato commentato a lungo dagli utenti. Sabrina Ferilli è giudice popolare del programma di Maria De Filippi, ha preso il posto di Iva Zanicchi e la sua presenza è stata accolta con gioia dal pubblico televisivo. Interventi divertenti, ironici e ...

Tu Si que vales - Sabrina Ferilli in lacrime : “Immagino che loro saranno felici di tornare in Italia” : Tocca ripeterlo ogni settimana: Sabrina Ferilli come giudice popolare a Tu Si Que Vales è una scelta azzeccatissima. L’attrice dà giudizi spontanei, si lascia andare alle battute e anche a momenti di commozione. Come è accaduto la scorsa puntata. Durante l’esibizione degli Esteriore Brothers, che hanno cantato “Uomini soli” dei Pooh, la Ferilli si è messa a piangere. E Maria De Filippi, che non aveva molto apprezzato la ...

Ascolti - vince Tu si que vales - 4 milioni per la serata dedicata a De Andrè su Raiuno : “Tù sì que vales” su Canale 5, giunto alla quinta puntata, conquista la prima serata del sabato con 5 milioni 427 mila spettatori totali e il 29,50%. Su Rai1 per “Una Storia da Cantare”, il programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero dedicato a Fabrizio de Andrè, ha conquistato 4 milioni 147 mila spettatori e uno share del 21.1%. Nel resto della prima serata Rai, su Rai2 sono stati 1 milione 245 mila e uno ...

Belen Rodriguez è sotto ipnosi : cosa è successo a Tù sì que vales : Lo scorso sabato sera su Canale 5 è stata trasmessa la nuova puntata di Tù Sì Que vales, che ha visto un concorrente eseguire un numero di ipnosi. Raimondo Laino, questo è il nome del giovane che si è presentato dinanzi alla corte del talent ideato da Maria De Filippi con Gerry Scotti e condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, è riuscito nell'impresa di ipotizzare ben 20 persone, tra gli spettatori accorsi in studio. ...

Sabrina Ferilli - mistero a Tu si que vales : «Ogni tanto sparisce dallo studio e viene sostituita da Belen». Fan in ansia : Sabrina Ferilli, mistero a Tu si que vales: «Ogni tanto sparisce dallo studio e viene sostituita da Belen». Fan in ansia. L'attrice romana, giudice popolare di Tu di que vales,...

MotoGp – Valentino Rossi a Tu si que vales : Pierino46 porta il Dottore su Canale 5 [VIDEO] : Pierino conquista il pubblico di Tu si que vales: il cantastorie di Tavullia porta Valentino Rossi su Canale 5 E’ andata in scena ieri la quinta puntata Tu si que vales: tra i concorrenti che hanno regalato spettacolo ieri c’è stato anche Pierino46, il famoso cantastorie amico di Valentino Rossi. Pierino, dopo un ingresso che ha lasciato tutti senza parole, con addosso maglia e cappello dedicati al Dottore, ha subito messo in ...

Tu si que vales - i quattro fratelli italiani emigrati in Svizzera fanno commuovere Sabrina Ferilli : La storia degli Esteriore Brothers ha fatto piangere Sabrina Ferilli. "Chi parte non credo lo faccia mai a cuor leggero", ha...