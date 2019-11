Fonte : optimaitalia

(Di sabato 23 novembre 2019)2 ha dato il via ad una nuova era per la celebre Battaglia Reale di casa Epic Games. Con un buco nero virtuale, la software house americana ha spazzato via la vecchia mappa di gioco, dando in pasto ai giocatori del suo shooter online un'isola nuova di zecca in cui combattere e portare a termine missioni e sfide settimanali sempre fresche e stimolanti. Senza dimenticare l'introduzione di diverse attività acquatiche - compresa la pesca! - e di mezzi di trasporto. E se è vero che la Stagione 1 è stata di recente prolungata per permettere al team di sviluppo di mettere a punto diverse sorprese per le festività natalizie, allo stesso modo gli appassionati si stanno dilettando nelle missioni. Come accade ogni settimana, anche in questo caso completandole tutte è possibile sbloccare una schermata di caricamento segreta. Nella prima incarnazione del gioco, ...

OptiMagazine : Trova la T in #Fortnite Capitolo 2: guida alla lettera nascosta di Tiro a Segno - Duca_LGF : @meopataka_ In realtà ora il Piccone si trova pure in Italia, infatti se Youtuber di Fortnite come Martex fanno i G… -