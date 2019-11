Troppa Inter per il Torino | Belotti si arrende ad un infortunio | Lautaro Martinez | de

Fonte : sportfair

(Di domenica 24 novembre 2019) Niente da fare per ilcontro un’troppo forte: Conte porta a casa tre preziosi punti, granata ko 0-3 La 13ª giornata di Serie A sorride all’: la squadra nerazzurra ha infatti conquistato tre preziosi punti nell’anticipo del sabato sera. La squadra di Antonio Conte è stata autrice di un’ottima prestazione questa sera in campo che ha mandato completamente ko ildi Mazzarri. I granata nulla hanno potuto, bloccati subito da undi. E’ stato, al 12′, a sbloccare il match e 20 minuti dopo è arrivato il raddoppio di de Vrij. A mandare definitivamente ko ilè stato il terzo gol dell’, segnato da Lukaku. Dopo 5 vittorie consecutive, ilsidunque all’e rimane a quota 14 punti ricevendo la contestazione della curva. Undicesimo trionfo invece per i ...

