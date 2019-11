Trentino Alto Adige : Biancofiore - 'bene Kompatscher ma c'è vulcano dormiente' (2) : (Adnkronos) - "Essere presidente di tutti significa coinvolgere soprattutto la comunità più debole che oggi è quella italiana, dar vita a riforme coraggiose come la cancellazione dell’articolo 19 che ancora vieta le scuole miste, cioè cambiare testa e cultura per essere un unico vero popolo unito it

Trentino Alto Adige : Kompatscher - 'una piccola Europa in grande Europa' : Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Quando Alcide De Gasperi e Karl Gruber nel ’46 firmarono l’accordo sull’Alto Adige furono criticati nelle loro capitali. Il premier austriaco perché aveva accettato i confini, quello italiano perché aver promesso l’autonomia. Invece quel compromesso si è dimostrato lungi

Trentino Alto Adige - al Quellenhof di Bolzano ti senti catapultato a latitudini non propriamente penisolane : Parliamoci chiaro: Bolzano, la più settentrionale delle province d’Italia, non si è mai sentita davvero italiana. La sua forte identità germanica e la ricchezza di tradizioni teutoniche ne hanno sempre fatto una landa a sé, capoluogo di una provincia autonoma in una regione autonoma, dove oltre due terzi dei residenti parlano tedesco e chiamano “italiani” quelli che non usano la lingua di Goethe. La non sempre semplice convivenza ...

Maltempo e neve in Trentino Alto Adige : valanga in Val Martello - chiusi passi e strade montane : Intense nevicate in Trentino Alto Adige. In Val Martello una valanga si è abbattuta su una zona abitata: al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. E’ scesa la cosiddetta valanga “Eberhoefer“, che in passato è stata già oggetto di lavori di messa in sicurezza a causa dell’elevato pericolo che rappresenta per le case sottostanti. Per motivi sicurezza risultano chiuse 30 strade statali e provinciale, come ...

Maltempo Trentino Alto Adige : strade chiuse e servizi sospesi - situazione monitorata dalla protezione civile : Qualche ora di tregua in Alto Adige prima della nuova intensa perturbazione che nella tarda serata di oggi dovrebbe portare neve oltre i 1.000 metri e pioggia a fondovalle. Come apprende l’AGI, a Brunico in Val Pusteria nella giornata odierna la corrente è stata fornita regolarmente. La viabilità sulle strade resta molto difficile e attualmente sono una quarantina le strade, soprattutto provinciali e comunali, ad essere impraticabili per ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : confermato pre-allarme a causa della neve : Nuovo vertice questa mattina (16 novembre) della conferenza di valutazione del Centro funzionale provinciale di Bolzano dell’Agenzia per la protezione civile. Il direttore Rudolf Pollinger ha confermato lo stato di pre-allarme (Bravo – arancione), il terzo su una scala di quattro. Alla luce della nuova perturbazione che raggiungerà questa notte l’Alto Adige (limite delle nevicate in crescita fra 1.200 e 1.700 metri), è ...

Allerta Valanghe in Trentino Alto Adige : pericolo in aumento : Sulle montagne dell’Alto Adige, sopra i 2.000 metri, sono caduti tra 120 e 150 cm di neve. Il pericolo Valanghe in ampie zone della provincia è elevato (grado 4 di 5). In queste ore si sta esaurendo la perturbazione, ma già questa notte è attesa un’altra ondata di precipitazioni intense, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. In Trentino sono caduti, oltre i mille metri, tra i 20 e 50 cm di neve. Il pericolo di Valanghe ...

Maltempo : allerta per neve e valanghe in Trentino Alto Adige : A causa delle intense precipitazioni in Trentino la Protezione civile ha emesso l’allerta ordinaria (gialla): sono attese criticità dovute alla caduta di rami o alberi e all’azione battente della pioggia che possono causare disagi alla viabilità, alle reti elettriche e alla stabilità dei versanti (crolli e smottamenti). Sono anche possibili fenomeni localizzati di allagamento e di erosioni. In montagna tenderà ad aumentare il ...

Neve in Trentino Alto Adige : chiuse alcune strade : Abbondanti nevicate si sono verificate come previsto nelle ultime ore sui rilievi alpini. In Trentino Alto Adige ci sono dei disagi con alcune strade chiuse.? Nel territorio di Trento, dalla...

Maltempo e neve in Trentino Alto Adige : 400 persone isolate. A Brunico senza corrente : “Paesaggio irreale” [FOTO e VIDEO] : “Qui a Brunico c’è un paesaggio irreale perché tutto è senza luce, anche i negozi, che sono chiusi. Tranne qualche piccolo esercizio di alimentari che però non ha più cibo fresco, perché è già stato tutto acquistato. Noi in casa usiamo torce elettriche, lampadine e candele. Il riscaldamento qui non funziona ma fortunatamente in casa c’è ancora un certo tepore“, ha dichiarato all’ANSA Donatella Calò, residente ...

Maltempo Trentino Alto Adige : pioggia a fondovalle e neve sui rilievi : Domenica caratterizzata da una forte ondata di Maltempo su tutto il Trentino Alto Adige. pioggia battente a fondovalle e neve sui rilievi mediamente attorno ai 2000 metri. In alcune zone del Trentino occidentale, in particolare in Val Rendena i fiocchi bianchi sono caduti anche a 1600 metri. Imbiancata la localita’ turistica di Madonna di Campiglio. Spolverata di neve a Obereggen, Plan de Corones e in Val di Fassa. In flessione le ...

Vitalizi - in Trentino-Alto Adige i consiglieri di Svp presentano 37 pagine di emendamenti : e il taglio degli assegni slitta ancora : Trentasette fogli e dodici emendamenti. Su ogni foglio le firme del capogruppo Gerhard Lanz, e dei consiglieri Helmut Tauber e Josef Noggler, rappresentanti di Sudtiroler Volkspartei, il partito che da sempre governa la Provincia autonoma di Bolzano (anche se ora lo fa assieme alla Lega) e che ha un peso importante nel consiglio regionale del Trentino Alto Adige. Svp ha schierato tre dei suoi uomini più rappresentativi a difesa del vecchio ...

Trentino - approvata la cancellazione del nome ‘Alto Adige’. Bazzecole da osteria : È una piccola storia che evoca tante altre storie, e tutte intersecano quella con la S maiuscola: la vicenda della cancellazione della parola Alto Adige, sostituita dalla semplice dizione toponomastica “provincia di Bolzano“, per disposizione dello stesso consiglio provinciale di Bolzano. Hanno lasciato ovviamente in vigore il termine tedesco, il più usato, Südtirol. Del resto non c’è da stupirsi più di tanto: nonostante ...

Trentino : Biancofiore - 'stop a legge che abolisce nome Alto Adige' : Roma, 12 ott. (AdnKronos) - “Mi appello al ministro Boccia e ovviamente al commissario del governo di Bolzano, affinché la aberrante legge approvata ieri dal consiglio della Provincia di Bolzano, a maggioranza etnica Svp-destre, che abolisce il nome Alto Adige, venga immediatamente impugnata". Lo af