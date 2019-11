Traffico Roma del 23-11-2019 ore 17 | 30

Fonte : romadailynews

(Di sabato 23 novembre 2019) SULLA VIA SALARIA ILINTENSO E I LAVORI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E A TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST POSSIBILI DISAGI ALPER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DEL CANALE DELLA LINGUA IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO FINO ALLE 20 POSSIBILI DIFFICOLTÀ’ DI CIRCOLAZIONE TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI ; CHIUSURE E DEVIAZIONI AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI, E LIMITAZIONI PER LE LINEE BUS.AL MOMENTO LA LINEA 3 DEL TRAM E’ ATTIVA SOLO NELLA TRATTA VALLE GIULIA-PORTA MAGGIORE Per aggiornamenti sule trasporto ...

LuceverdeRoma : #Roma #incidente #traffico - Via la Spezia code tra Via Monza e Via Magna Grecia >< #luceverde #Lazio - Titti13269979 : RT @CesareSacchetti: Bergoglio:'porre fine al flagello del traffico e della tratta di persone.' Qualcuno avvisi Bergoglio. Se continui tutt… - gieffeci71 : RT @CesareSacchetti: Bergoglio:'porre fine al flagello del traffico e della tratta di persone.' Qualcuno avvisi Bergoglio. Se continui tutt… -