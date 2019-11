Torino | ragazzo di 22 anni precipita dal terzo piano | era a una festa di studenti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Uno studente universitario spagnolo di 22to dal balcone di un appartamento aldi un palazzo in centro a. Il giovane era residente a Biella ma si trovava lì per partecipare a unaprivata trauniversitari: ora si trova ricoverato al Cto con un trauma cranico grave, un trauma massiccio facciale, un trauma toracico e agli arti inferiori. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri giunti sul posto, ilsi è sporto eccessivamente dalla ringhiera del balcone, ha perso l’equilibrio ed èto di sotto. Alcuni testimoni presenti allahanno raccontato che aveva bevuto. L'articolodi 22dal: era a unadiuniversitari proviene da Il Fatto Quotidiano.

