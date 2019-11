Torino-Inter oggi | orario d’inizio e come vederla in tv Le probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019)sabato 23 novembre (ore 20.45) si gioca, match valido per la tredicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Allo Stadio Olimpico diandrà in scena una partita fondamentale per la classifica generale del campionato, i nerazzurri occupano il secondo posto a un solo punto di distacco dalla capolista Juventus e scenderanno in campo conoscendo il risultato dei bianconeri impegnati contro l’Atalanta: potranno operare il sorpasso o dovranno rispondere all’ennesima vittoria dei Campioni d’Italia? I ragazzi di Antonio Conte sono reduci da tre vittorie consecutive abbastanza sofferte e, dopo la sosta per le Nazionali, vogliono assolutamente continuare a vincere per inseguire lo scudetto. Il, invece, staziona all’undicesimo posto dopo aver raccolto appena quattro punti nelle ultime cinque partite e cerca il colpaccio di fronte al ...

