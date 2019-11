Torino-Inter 0-2 live | de Vrij per il raddoppio nerazzurro!

Live Torino-Inter 0-2 Lautaro Martinez e poi De Vrij : Si conclude con la sfida tra Torino ed Inter questo trittico di big match che ha caratterizzato il sabato di campionato della 13a giornata di Serie A. I granata, 14 punti in classifica, sono tornati...

LIVE Torino-Inter 0-2 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : raddoppia De Vrij per i nerazzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39′ Ancora Verdi per Ansaldi che prova a tirare al volo ma la palla finisce fuori di molto. 37′ Verdi prova il lancio per Zaza che stoppa male il pallone e perde palla. 35′ Giallo per Lautaro Martinez che durante il gioco fermo tira il pallone in porta. 33′ Gooooooooooooooooool, De Vrijjjjjjjjjjjjjjj, sul corner seguente battuto corto da Brozovic il centrale olandese si ...

Torino-Inter : che sprint di Lautaro Martinez! L’argentino porta in vantaggio i nerazzurri [VIDEO] : Lautaro Martinez sblocca il match: l’Inter subito in vantaggio contro il Torino nell’anticipo del sabato sera E’ iniziato l’anticipo del sabato sera della 13ª giornata di Serie A: dopo la vittoria della Juventus sull’Atalanta ed il pareggio tra Milan e Napoli, a scendere in campo sono Torino ed Inter. I nerazzurri hanno trovato il gol del vantaggio al 12′ con Lautaro Martinez. L’attaccante ...

Torino-Inter - calci e pugni in curva : scontri tra tifosi prima del fischio d’inizio : scontri tra tifosi prima di Torino-Inter: in curva volano calci e pugni Momenti di grande spavento e caos in curva primavera oggi a Torino prima della sfida tra il club granata e l’Inter. Un gruppo di persone si è affrontato con calci e pugni senza che le autorità intervenissero per separarli. prima del fischio d’inizio, però, la situazione è tornata regolare.L'articolo Torino-Inter, calci e pugni in curva: scontri tra tifosi ...

Torino-Inter 0-1 live - Lautaro porta avanti i nerazzurri! : Torino-Inter live – Manca poco al calcio d’inizio di Torino-Inter, anticipo serale del sabato di Serie A. Un’importantissima partita valevole per la tredicesima giornata. La squadra di Mazzarri ha ritrovato la vittoria contro il Brescia dopo un periodo fortemente negativo. L’Inter è reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona e insegue la Juventus ad un solo punto di distanza. I nerazzurri non vorranno mancare ...

LIVE Torino-Inter 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Lautaro Martinez sblocca la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17′ Fuorigioco di Lautaro lanciato di nuovo in profondità da Biraghi questa volta. 15′ Corner di Verdi per Zaza ma il l’attaccante granata non arriva a colpire il pallone. 13′ Fuori Belotti per infortunio e dentro Zaza per il Torino. 11′ Goooooooooooooooool, Lautaro Martinezzzzzzzzzzzzzz, nella ripresa di gioco colpo di testa di barella che lancia Lautaro che si ...

Torino-Inter 0-0 live - partiti! : Torino-Inter live – Manca poco al calcio d’inizio di Torino-Inter, anticipo serale del sabato di Serie A. Un’importantissima partita valevole per la tredicesima giornata. La squadra di Mazzarri ha ritrovato la vittoria contro il Brescia dopo un periodo fortemente negativo. L’Inter è reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona e insegue la Juventus ad un solo punto di distanza. I nerazzurri non vorranno mancare ...

LIVE Torino-Inter 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : si parte all’Olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Finalmente le squadre entrano in campo, tra poco si parte. 20.45 Piccolo ritardo per la tanta pioggia che ha reso il campo pesante sopratutto nella zona centrale. 20.42 Tra poco le squadre in campo e poi il fischio d’inizio. 20.39 L’Inter è l’unica squadra ad aver sia segnato che subito gol in tutte le ultime sette giornate di Serie A. 20.36 Sei vittorie in sei trasferte di questo ...

LIVE Torino-Inter 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : si comincia - Lautaro Martinez e Lukaku titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Il Torino ha mancato l’appuntamento con il gol in due delle ultime tre partite casalinghe in campionato (una rete contro il Cagliari): tante volte quante nelle precedenti 23. 20.27 Il Torino è tornato a vincere nell’ultima giornata di campionato, dopo aver ottenuto due punti nelle precedenti sei: nella gara più recente i granata hanno realizzato una rete in più che nel parziale in ...

Dove vedere Torino-Inter in streaming : La tredicesima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 23 novembre alle 20:45 con il delicato match Torino-Inter. La squadra di Conte, in trasferta allo Stadio Olimpico Grande Torino, cercherà di tenere il passo della Juventus distante di un solo punto mentre i Granata, guidati da Walter Mazzarri, puntano a proseguire la […] L'articolo Dove vedere Torino-Inter in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

LIVE Torino-Inter - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : formazione confermata per i nerazzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18 Il Torino ha vinto le ultime due partite interne di Serie A contro l’Inter: i granata non arrivano a tre successi in casa di fila contro i nerazzurri nella competizione da ottobre 1977. 20.15 Tuttavia, il Torino ha ottenuto appena un successo nelle ultime 30 gare di Serie A contro l’Inter disputate nel girone d’andata (14 pareggi e 15 sconfitte): 2-0 nel settembre 1990, con le reti ...