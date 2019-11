Top & Flop Milan-Napoli il migliore ed il peggiore in campo

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 23 novembre 2019)1-1 Risultato che non risolve i problemi di entrambe le squadre, ildi gioco, ilun po’ per la condizione fisica di alcuni, un po’ per le note situazioni accadute. Gli azzurri si presentano al Meazza con il solito modulo di gioco il 442, ma con qualche novità. Ancelotti schiera in porta Meret, in difesa sulla sinistra Hisay, al centro la coppia è formata da Koulibaly e Maksimovic, a destra Di Lorenzo mentre a centrogiocano da destra a sinistra Callejon, Allan, Zielinski ed Elmas. L’attacco è affidato al duo Insigne Lozano. Ilviene schierato da Pioli con il 433. Non c’è Suso per problemi fisici. I Tempo Si parte con ilche da buon padrone di casa mostra una leggera supremazia territoriale, primo tiro in porta di Krunic al 2° di gioco, ma la palla esce sulla destra di Meret. Al 4° minuto tiro di Paqueta’ dal limite anche ...

RaiTre : «Posso approfittare dell'unico ospiter under 60 per fare un selfie?» @Top_Marti @SerenaDandini #MarcoMengoni… - RaiTre : “La satira in TV mancava da tanto, @serenadandini in questo è la regina. La satira è una tutela della democrazia, è… - inLOMBARDIA : AGENDA #inLombardia FESTIVAL DONIZETTI OPERA. Fino al 1 dicembre, Bergamo celebra uno dei suoi figli più illustri,… -