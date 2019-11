Tesla Cybertruck - Il test dei vetri - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di sabato 23 novembre 2019) Durante l'evento di presentazione del, Elon Musk ha organizzato alcune prove pensate per mostrare al pubblico la resistenza del nuovo pick-up elettrico. Per iniziare, Franz von Holzhausen, il designer dalla cui matita sono nate le linee del nuovo modello, ha colpito con un grosso martello la portiera di un pick-up tradizionale, ammaccandola. Poi è passato al, colpendolo con forza senza lasciare alcun segno sulla carrozzeria. Dopo questa dimostrazione, Elon Musk ha fatto partire unche dimostra l'effettiva resistenza ai proiettili (dei 9 mm sparati da 10 metri) dei pannelli d'acciaio della carrozzeria ed è infine passato aidell'auto, iArmor Glass. Le prove sul palco. Per prima cosa ha chiesto ad alcuni collaboratori di utilizzare un tubo trasparente verticale per scagliare una sfera d'acciaio sul cristallo di un'auto tradizionale, che, ...

