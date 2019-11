Terremoto nel calcio italiano | arrestate tre persone per frode in competizioni sportive

Terremoto Salerno - scossa 3.1 nel golfo : Un Terremoto di magnitudo tra 3.1 è stato registrato alle ore 04:33 nel golfo di Salerno, tra Battipaglia e Agropoli. Ne dà notizia l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Attualmente non si hanno notizie di danni a persone o cose.

Terremoto - Salvini : “I giallorossi bocciano proroga delle esenzioni Imu”. Ma la norma è stata inserita nel decreto Sisma : Matteo Salvini inciampa in un’altra fake news. Stavolta al centro c’è la bocciatura “da parte della maggioranza” di un emendamento della Lega al decreto fiscale che prevedeva la proroga delle esenzioni del pagamento dell’Imu per gli immobili resi inagibili dal Terremoto. “Dal governo rosso ennesima vigliaccata ai danni dei cittadini, in questo caso dei terremotati dell’Emilia Romagna e del resto d’Italia”, il ...

Terremoto - sciame sismico nel Veronese : tre scosse in rapida sequenza : Terremoto, sciame sismico in atto nel Veronese. Tre scosse ravvicinate, la più forte di magnitudo 2.7, sono state registrate nel pomeriggio nella provincia di Verona, tra Bovolone e San Pietro...

Un Terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato in mare, nell'estremo oriente russo, al largo della penisola di Kamcatka, alle 09:26:08 ora italiana ad una profondità di 477 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto in tempo reale - scossa nel Lazio trema la terra a Sora in provincia di Frosinone : Una scossa di Terremoto è stata rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ai confini del Lazio con l’Abruzzo. L’evento sismico è avvenuto nella notte appena trascorsa e ha interessato le province di Frosinone e dell’Aquila. Il Terremoto, di magnitudo 2.0, è avvenuto alle ore 3,52. L’epicentro della scossa è stato registrato a 6 chilometri da Sora in provincia di Frosinone a una profondità di 13 ...

Calabria - continua la sequenza sismica nel Tirreno : scossa di Terremoto al mattino : Prosegue la sequenza sismica nel mar Tirreno sud-orientale, poco a largo della Calabria dove a fine ottobre si è verificata un'intensa scossa di terremoto avvertita su diverse città del sud. Quella...

Terremoto di magnitudo 3.1 nel Tirreno meridionale : Una scossa sismica di magnitudo 3.1 è stata registrata questa mattina, alle 8.16, nel Tireeno meridionale, di fronte alla cittadina di Scalea, in provincia di Scalea.Non si registrano danni a persone o cose, anche se la scossa è stata avvertita dalla popolazione. L'evento, come rilevato dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, si è sviluppato a undici chilometri di profondità e fa seguito ad una serie di altre scosse sismiche di ...

Terremoto in Rai : gli account dei vertici sono finiti nel mirino degli hacker : Lo scorso aprile la Rai sarebbe sarebbe stata oggetto di un tentativo di frode informatica da parte di ignoti. Secondo quanto riportato dall'agenzia Adnkronos, l'episodio è stato subito denunciato alle autorità competenti. Le stesse fonti, parlando della violazione dell'account del conduttore di Report, Sigrfido Ranucci, assicurano che tutto è stato risolto e che adesso la Rai è protetta, ma non è ancora chiaro cosa si intenda con il termine ...

Un terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato nel Tirreno Meridionale alle 08:16:28, ad una profondità di 11 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato preceduto da 3 Scosse con magnitudo superiore a 2 dalle ore 06:57. Data e Ora (Italia) magnitudo Zona Profondità Latitudine Longitudine 2019-11-18 08:16:28 ML 3.1 Tirreno Meridionale (MARE) 11 39.68 15.40 2019-11-18 07:04:52 ML 2.2 Tirreno Meridionale

Terremoto in tempo reale - fortissima scossa in Marocco - trema la terra nel nord Africa - paura tra la gente : Una fortissima scossa di Terremoto è stata localizzata in Marocco a pochi chilometri dalla costa. L’evento sismico, di magnitudo 5.2, è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La terra ha tremato per parecchi secondo provocando paura e terrore tra la gente. La scossa è stata registrata alle ore 9,39 in Italia. L’evento sismico si è verificato a pochi chilometri dalla città di Ksabi ...

Terremoto Calabria : sciame sismico nel Tirreno Meridionale [MAPPE e DATI] : Uno sciame sismico è in corso in Calabria: nella notte una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata in mare, nel Tirreno Meridionale, di fronte a Scalea (Cosenza), alle 2.07. L’ipocentro è stato localizzato a 6.6 Km di profondità. Non si registrano danni a persone o cose, anche se il movimento tellurico è stato avvertito dalla popolazione locale. Nelle ore precedenti e poi in quelle successive sono state registrate altre ...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa nel Lazio trema la terra vicino Roma : Una scossa di Terremoto è stata segnalata nel Lazio a pochi chilometri da Roma. L’evento sismico è avvenuto nel cuore della notte. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha registrato la scossa di Terremoto a 42 chilometri da Roma. L’epicentro è stato localizzato a una profondità di 11 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sismico di magnitudo 2.3 sono stati i seguenti: Artena, ...