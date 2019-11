Terremoto Irpinia – 23 Novembre 1980 | 23 Novembre 2019 | 39 anni fa la scossa che devastò

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019) Una data che non si cancella e che ormai appartiene non soltanto ai testi scientifici. Trentanovefa, alle 19,34, unadi 90 secondi calcolata secondo la scala Mercalli al decimo grado devasto’ nel Mezzogiorno un’area grande quanto il Belgio, uccise quasi tremila persone e lascio’ senza casa piu’ di 280 mila persone. Ildelverra’ ricordato anche oggi, come ogni anno, soprattutto nei comuni dell’Alta, che pagarono il tributo piu’ grande non soltanto in termini di vite umane, ma anche in uno stravolgimento sociale ed economico che, a distanza di tanti, si e’ tradotto in un inesorabile spopolamento. E sara’ il primo anno senza l’uomo simbolo della ricostruzione post sismica, che da quell’esperienza, fece nascere la moderna protezione civile. Giuseppe Zamberletti, morto a gennaio ...

caritas_milano : Quei nidi di vespe sfondati sono case, abitazioni, o meglio lo erano. Alberto Moravia 280.000 sfollati 8.848 feri… - RaiTre : 'Una bambina disperata mi si è gettata al collo e mi ha detto che aveva perduto sua madre, suo padre e i suoi frate… - DPCgov : #23novembre 1980, #terremoto #Irpinia. Il tragico sisma evidenzia i limiti e ritardi di un sistema dei soccorsi non… -