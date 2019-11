Tennis | Rafael Nadal | “Non vedo altre soluzioni che unificare Coppa Davis e ATP Cup”

Tennis : Vincenzo Martucci racconta Rafael Nadal e Serena Williams attraverso due pubblicazioni tutte da scoprire : Quali sono i due Tennisti più esemplari, quelli che hanno dovuto superare gli infortuni più gravi, quelli che sono arrivati al vertice a dispetto di rivali più blasonati e di limiti personali più evidenti? Non tutti amano Rafael Nadal e Serena Williams, ma tutti quelli che amano lo sport tutto, non solo il Tennis, devono comunque inchinarsi insieme ai loro avversari davanti a questi due grandissimi protagonisti che hanno caratterizzato ...

Tennis - Rafael Nadal chiuderà il 2019 da numero 1 del ranking ATP. Lo spagnolo è il migliore al mondo : Rafael Nadal chiuderà il 2019 al primo posto del ranking ATP, lo spagnolo sarà sicuramente il miglior giocatore al mondo al termine di questa stagione. L’ufficialità è arrivata in seguito alla sconfitta di Novak Djokovic contro Roger Federer alle ATP Finals, il serbo è stato severamente battuto dal Maestro svizzero in due set e dunque non potrà più insidiare la prima posizione in classifica occupata dal mancino di Manacor dallo scorso 4 ...

Tennis - Ranking ATP (11 novembre 2019) : Novak Djokovic punta Rafael Nadal - otto azzurri nei primi cento : Alla vigilia delle Finals il Ranking mondiale ATP non vede cambiamenti tra i primi dieci: eventuali avvicendamenti si registreranno al termine del torneo di Londra, dove sono in palio punti pesanti. La sfida che genera maggior interesse, ovviamente, riguarda il numero uno, dove lo spagnolo Rafael Nadal mantiene appena 640 punti sul serbo Novak Djokovic. Top 12 ATP (Ranking all’11.11.2019) 1 Rafael Nadal (Spagna) 9585 2 Novak Djokovic ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Rafael Nadal volerà a Londra per testare le sue condizioni in allenamento : Rafael Nadal ha annunciato che andrà a Londra nei prossimi giorni dopo la risonanza magnetica effettuata a Barcellona lunedì. Lo spagnolo, tornato in prima posizione nel ranking mondiale dopo il 1000 di Parigi-Bercy, ha dichiarato tramite una nota sui suoi profili social di avere una piccola lesione agli addominali ma che volerà comunque in Inghilterra per testare le sue condizioni tra giovedì e venerdì. Il Tennista di Manacor si era ritirato ...

Tennis - Ranking ATP (4 Novembre) : Rafael Nadal nuovo numero uno del mondo. Berrettini sale in ottava posizione : Rafeal Nadal è il nuovo numero uno del mondo. Lo spagnolo, undici anni dopo la prima volta, ritorna in vetta al Ranking ATP, superando in classifica Novak Djokovic. Il serbo era già certo di cedere lo scettro al rivale, ma la vittoria nel Masters 1000 di Parigi Bercy gli permette di sperare in un nuovo sorpasso alle ATP Finals di Londra, dove la presenza del maiorchino è in forte dubbio per l’infortunio patito proprio in Francia e che non ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2019 : Rafael Nadal conquista la semifinale. Tsonga dura solo un set : Rafael Nadal conquista la semifinale del Masters 1000 di Parigi Bercy. Lo spagnolo ha sconfitto in due set il francese Jo-Wilfried Tsonga con il punteggio di 7-6 6-1 in un’ora e trentasei minuti di gioco. Una partita durata un set, perchè nel secondo il transalpino è crollata, lasciando strada libera al maiorchino. Adesso Nadal affronterà in semifinale Denis Shapovalov, che qualche ora prima aveva regalato a Matteo Berrettini la ...