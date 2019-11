Tennis | Coppa Davis 2019 | il giorno delle semifinali | Russia-Canada e Spagna-Gran Bretagna

Tennis - Rafael Nadal : “Non vedo altre soluzioni che unificare Coppa Davis e ATP Cup” : Benché favorevole al nuovo format della Coppa Davis, almeno a parole pubbliche, Rafael Nadal ha mostrato qualche segnale di risentimento nei confronti di alcune criticità legate a quanto accaduto nei giorni scorsi alla Caja Magica di Madrid, con particolare riferimento ad alcuni orari assurdi di conclusione di match dei gironi. Ma il numero 1 del mondo non vede solo questo problema. Ne sottolinea anche un altro, e cioè che ci sono due ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : Edmund ed Evans portano la Gran Bretagna in semifinale. Sconfitta la Germania : La Gran Bretagna è la terza squadra ad accedere alle semifinali della Coppa Davis 2019. I britannici hanno superato per 2-0 la Germania, vincendo entrambi i singolari con Kyle Edmund e Daniel Evans, rendendo dunque inutile ai termine della contesa il punto del doppio. Leon Smith ha deciso di tenere fuori Andy Murray ma, proprio come con il Kazakistan, Edmund non ha deluso la scelta del suo capitano. Grandissima prestazione del numero 69 del ...

L’Itf va oltre la nuova Coppa Davis : “Vogliamo il Mondiale del Tennis misto” : Un Mondiale di tennis misto. Un unico evento che metta in competizione squadre nazionali, come la Coppa Davis, ma con formazioni miste, uomini e donne, come la Hopman Cup. E’ l’obiettivo finale dell’ITF, impegnata in questi giorni a gestire il passaggio epocale al nuovo formato concentrato della Coppa Davis a Madrid. Non contenti delle polemiche sugli orari, e della concorrenza con la ATP Cup, altra competizione a squadre ...

Tennis – Grave lutto per Roberto Bautista Agut : morto il padre durante la Coppa Davis : Roberto Bautista Agut ha lasciato repentinamente la Coppa Davis: il Tennista è volato in Spagna per l’aggravarsi delle condizioni del padre, successivamente morto nelle ultime ore Roberto Bautista Agut abbandona la Coppa Davis a causa di un Grave lutto familiare. Il Tennista spagnolo è volato da Londra verso Castellon de la Plana per unirsi alla famiglia al capezzale del padre Joaquin, visto il peggioramento delle sue condizioni di salute. ...

Diretta Coppa Davis 2019/ Streaming video e tv : i quarti di finale - Tennis - : Diretta Coppa Davis 2019 Streaming video e tv: si giocano i quarti di finale del torneo alla Caja Magica di Madrid. Assente l'Italia, già eliminata.

Tennis - Coppa Davis 2019 : Roberto Bautista Agut lascia la Spagna per problemi familiari : Una triste notizia per i colori spagnoli nella Coppa Davis di Madrid. La Nazionale di casa ha dovuto salutare Roberto Bautista Agut, numero due degli iberici dopo Rafael Nadal, che, nella serata di ieri ha deciso di tornare a casa per problemi familiari. Il numero nove del ranking ATP ha preferito giustamente stare accanto al padre Joaquin, colpito da un peggioramento delle condizioni di salute, tornando a Castellon de la Plana. Per la ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : Grosjean preferisce Paire a Monfils per la sfida contro Djokovic : Siamo entrati ormai nel vivo della Coppa Davis, oggi si giocheranno molti match decisivi per il passaggio del turno. Tra questi spicca Francia-Serbia. In tal senso il capitano dei transalpini Sebastien Grosjean ha deciso di sostituire il numero dieci del ranking atp Gael Monfils con Benoit Paire attualmente in ventiquattresima posizione della classifica mondiale. Una scelta che non desta troppo scalpore se si analizza la prestazione di Monfils ...

L’Italia è stata eliminata dalla Coppa Davis di Tennis : L’Italia è stata eliminata nei gironi del Gruppo Mondiale della Coppa Davis, cioè la nuova fase finale del più importante torneo per nazionali di tennis maschile, che da quest’anno di disputa nel corso di una sola settimana, a Madrid, in Spagna. Dopo

Tennis – Coppa Davis e ATP Cup troppo vicine? Nadal propone una soluzione : “unifichiamo le due competizioni” : Coppa Davis e ATP Cup nello spazio di poche settimane, Rafa Nadal propone la soluzione di unificare le due competizioni La stagione Tennistica 2019 è piuttosto anomala. Vista la presenza della Coppa Davis, che con il nuovo format (criticatissimo) è stata calendarizzata a fine novembre, l’annata di chi ha deciso di partecipare si è allungata con quache giorno extra di partite e allenamenti. E non è finita qui: fra qualche settimana si ...

Coppa Davis 2019 : per gli azzurri una cocente eliminazione che però non deve far dimenticare la grande annata del Tennis italiano maschile : L’Italia lascia con l’amaro in bocca Madrid e la Coppa Davis nel suo nuovo format perdendo sul filo di lana contro gli Stati Uniti lo spareggio per un’eventuale qualificazione ai quarti di finale che però, una volta arrivati al terzo set del doppio, si è avuta la certezza che non sarebbe arrivata per nessuna delle due squadre a causa della differenza set comunque negativa rispetto ad altre seconde classificate degli altri gironi. C’è poco da ...

Tennis - Coppa Davis : Italia eliminata : 4.13 A Madrid, avventura finita per l'Italia nella prima edizione della nuova Coppa Davis: gli Stati Uniti vincono 2-1 in rimonta ma difficilmente riusciranno ad essere ripescati come migliore seconda. L'unico sorriso arriva da un ottimo Fognini,che stende il gigante Opelka.Cade poi Berrettini: grande avvio, rimpianti per il tie-break perso e Fritz a segno in 2h18' (57 76 62). Illude anche il doppio azzurro: Bolelli e (di nuovo) Fognini ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : Spagna e Australia si qualificano per i quarti di finale : Si sono chiuse le prime due sfide della sessione serale della terza giornata delle finali di Coppa Davis 2019. Grande festa per i padroni di casa della Spagna che staccano il biglietto per i quarti di finale dopo il netto 3-0 alla Croazia, che ha permesso a Nadal e compagni di chiudere al primo posto nel proprio girone. Il maiorchino è stato il grande protagonista della giornata. Prima ha vinto il suo singolare contro il giovane Borna Gojo, ...

Coppa Davis : Italia-Stati Uniti è decisiva - la gara oggi 20 novembre su SuperTennis : Si decideranno oggi, mercoledì 20 novembre, le sorti dell'Italia alla Coppa Davis 2019. La squadra azzurra, capitanata da Corrado Barazzutti, affronterà nel secondo ed ultimo match del gruppo F gli Stati Uniti. Entrambe le squadre hanno perso il loro primo incontro con il Canada, già qualificato come primo del girone, e devono assolutamente vincere per poter sperare di approdare alla fase finale. Esordio sfortunato, azzurri chiamati al ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : nel doppio Berrettini e Fognini contro Pospisil e Shapovalov : Un cambio dell’ultimo secondo per la Nazionale italiana di Tennis nella prima giornata della Coppa Davis 2019. Corrado Barazzutti ha deciso di schierare i due protagonisti del singolare, Matteo Berrettini e Fabio Fognini, nel doppio che chiuderà la sfida con il Canada tra pochi minuti in quel di Madrid. I nordamericani, che sono già avanti 2-0, si presentano al via con i vincitori del singolare: Vasek Pospisil e Denis Shapovalov. Change ...