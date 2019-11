Tale e quale show | Leonardo Blanchard si dichiara fidanzato della velina Shaila Gatta

Vincenzo Salemme - lacrime a Tale e Quale Show. Il comico non riesce a trattenersi : Tale e Quale Show 2019 si è concluso con una puntata speciale andata in onda venerdì 22 novembre alle 21.25, intitolata Tali e Quali. Veronica Perseo ha vinto la sfida. La 24enne di Cagliari si è messa al pianoforte e ha cantato Shallow, canzone utilizzata come colonna sonora del film “A star is born”, dove viene raccontata la storia di una ragazza diventata famosa. Da stanotte, anche la Perseo ha sicuramente conquistato molta fama: novantotto ...

Caterina Balivo - tutti pazzi per la foto inedita di 20 anni fa : “Tale e quale!” : Caterina Balivo è diventata la regina del pomeriggio di Rai1 da quando ogni giorno fa compagnia agli spettatori con ospiti e interviste esclusive a ‘Vieni da me’, il talk di cui è la padrona di casa assoluta. Ma come sa bene il suo pubblico, la conduttrice 38enne, tra le più amate del piccolo schermo, è anche un’influencer seguitissima. E infatti può essere considerata anche una regina di Instragam, visto che ogni giorno regala ai suoi ...

A Tale e Quale ha imitato Giuliano Sangiorgi - ma sapete chi è Leonardo Blanchard? Il gossipbomba di Carlo Conti : Leonardo Blanchard a Tale e Quale Show. Venerdì sera su Rai Uno il 31enne ha interpretato il cantante dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi. Prima dell’esibizione in diretta tv, Blanchard (che ha lasciato il calcio per il mondo della moda) ha ricordato il gol segnato in Juventus-Frosinone 1-1. “Era il 23 settembre del 2015. Forse perché sono juventino, ma lo Stadium ha un’energia particolare. Per me ha un ...

Sale sul palco e lascia senza fiato. Chi è la Lady Gaga di “Tale e quale show” : Tale e quale Show 2019 si è concluso con una puntata speciale andata in onda venerdì 22 novembre alle 21.25, intitolata Tali e Quali. Nessun vip in gara, questa volta i concorrenti non sono professionisti del mondo dello spettacolo, ma persone comuni scelte tra il pubblico a casa, incaricate di trasformarsi in star della musica italiana e internazionale. Eccoli i 12 protagonisti che, è bene ricordare, hanno cantato dal vivo: il pittore ...

Tale e Quale Show : ha impressionato tutti imitando la mitica Callas. Ma non è sconosciuto - ecco chi è : “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, chiude i battenti confermandosi leader indiscusso del prime-time del venerdì sera con numeri davvero importanti: in questa edizione il programma ha registrato quasi 1.500.000 di visualizzazioni dei contenuti su RaiPlay. Ha registrato, complessivamente, oltre 1 milione di interazioni sui social (è stata la prima puntata ...

Leonardo Blanchard a Tale e Quale conferma : è lui il nuovo fidanzato di Shaila Gatta : Il nuovo fidanzato della Velina Shaila Gatta è l’ex calciatore Leonardo Blanchard Shaila Gatta, l’ex concorrente di Amici oggi ballerina affermata e Velina di Striscia la notizia, ha ritrovato l’amore. Il fortunato è l’ex calciatore di Frosinone, Carpi e Brescia Leonardo Blanchard. È stato quest’ultimo ad ufficializzare la relazione nel corso della puntata finale di […] L'articolo Leonardo Blanchard a Tale e ...

Tale e Quale Show - Incontrada mette a tacere le critiche. E la Clerici è radiosa : La nona edizione di Tale e Quale Show è terminata con la vittoria di Antonio Mezzancella. Il programma, anche quest’anno, è stato un vero e proprio successo. Per concludere in grande stile, però, è stata prevista un’ultima puntata speciale, Tali e Quali, in cui a sfidarsi sono concorrenti non famosi. I partecipanti, che sono stati accuratamente selezionati tra coloro che hanno inviato un video alla redazione del programma, si ritroveranno, così, ...

Tale e Quale Show diventa Tali e Quali nella puntata speciale dedicata ai non professionisti : Una puntata speciale con i migliori imitatori "non professionisti". Giudici d'eccezione della serata: Antonella Clerici, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada.

Tale e Quale Show 2019/ Diretta e vincitore : in campo i 'non professionisti' : Tale e Quale Show 2019 'Tali e quali' Diretta puntata deli imitatori non professionisti: chi sarà il vincitore? Ospiti Antonella Clerici, Gigi D'Alessio e..

Tali e Quali - ecco i 12 concorrenti della versione “nip” di Tale e Quale : Tale e Quale chiude questa edizione con la versione nip: venerdì 22 novembre puntata speciale dal titolo Tali e Quali L’edizione di Tale e Quale del 2019 si chiude con una puntata speciale dedicati ai “nip” ai Non Vip, che si cimenteranno con le imitazioni di diversi cantanti come hanno già fatto i loro predecessori più famosi. Venerdì 22 novembre nella puntata di Tali e Quali Carlo Conti accompagnerà sul palco dodici ...

Tale e Quale Show Nip - l'ultima puntata con imitatori non professionisti : Venerdì 22 novembre, in prima serata su Rai1, un appuntamento speciale con i migliori scelti tra quelli che hanno inviato i...

Carlo Conti pronto per un nuovo show dopo Tale e Quale? La confessione : Tale e Quale show, Carlo Conti svela: “Ci sono parecchie idee” Domani sera andrà in onda la prima e unica puntata dello spin off di Tale e Quale show, Tali e Quali. Alla guida, ovviamente, ci sarà Carlo Conti. E per questa occasione la giuria chiamata a giudicare i vari concorrenti nip sarà composta da Vanessa Incontrada, Gigi D’Alessio e Antonella Clerici. Visti i presupposti sarà una puntata davvero imperdibile. Intanto oggi ...

Teo Mammucari - ecco il duetto irresistibile con la figlia Julia (Tale e quale a Thais) : Su Instagram il conduttore si esibisce sulle note di 'Destinazione Paradiso' insieme alla bambina avuta dall'ex velina

Dopo Tale e Quale Show il gesto più bello proprio da ‘lei’ : Francesco Monte non se l’aspettava. E ha reagito così : Praticamente tutti sono stati concordi nel dire che il modello Francesco Monte è stato una delle sorprese più positive del programma di Rai 1 ‘Tale e Quale Show’. Venerdì scorso ha vinto l’ultima puntata del torneo dei campioni grazie all’imitazione di John Legend e si è piazzato al terzo posto nella classifica generale, dietro soltanto ad Antonio Mezzancella e Lidia Schillaci. Nonostante siano passati diversi giorni, continuano a giungere i ...