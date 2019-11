Tale e Quale Show | ha impressionato tutti imitando la mitica Callas Ma non è

Leonardo Blanchard a Tale e Quale conferma : è lui il nuovo fidanzato di Shaila Gatta : Il nuovo fidanzato della Velina Shaila Gatta è l’ex calciatore Leonardo Blanchard Shaila Gatta, l’ex concorrente di Amici oggi ballerina affermata e Velina di Striscia la notizia, ha ritrovato l’amore. Il fortunato è l’ex calciatore di Frosinone, Carpi e Brescia Leonardo Blanchard. È stato quest’ultimo ad ufficializzare la relazione nel corso della puntata finale di […] L'articolo Leonardo Blanchard a Tale e ...

Tale e Quale Show - Incontrada mette a tacere le critiche. E la Clerici è radiosa : La nona edizione di Tale e Quale Show è terminata con la vittoria di Antonio Mezzancella. Il programma, anche quest’anno, è stato un vero e proprio successo. Per concludere in grande stile, però, è stata prevista un’ultima puntata speciale, Tali e Quali, in cui a sfidarsi sono concorrenti non famosi. I partecipanti, che sono stati accuratamente selezionati tra coloro che hanno inviato un video alla redazione del programma, si ritroveranno, così, ...

Tale e Quale Show diventa Tali e Quali nella puntata speciale dedicata ai non professionisti : Una puntata speciale con i migliori imitatori "non professionisti". Giudici d'eccezione della serata: Antonella Clerici, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada.

Tale e Quale Show 2019/ Diretta e vincitore : in campo i 'non professionisti' : Tale e Quale Show 2019 'Tali e quali' Diretta puntata deli imitatori non professionisti: chi sarà il vincitore? Ospiti Antonella Clerici, Gigi D'Alessio e..

Tali e Quali - ecco i 12 concorrenti della versione “nip” di Tale e Quale : Tale e Quale chiude questa edizione con la versione nip: venerdì 22 novembre puntata speciale dal titolo Tali e Quali L’edizione di Tale e Quale del 2019 si chiude con una puntata speciale dedicati ai “nip” ai Non Vip, che si cimenteranno con le imitazioni di diversi cantanti come hanno già fatto i loro predecessori più famosi. Venerdì 22 novembre nella puntata di Tali e Quali Carlo Conti accompagnerà sul palco dodici ...

Tale e Quale Show Nip - l'ultima puntata con imitatori non professionisti : Venerdì 22 novembre, in prima serata su Rai1, un appuntamento speciale con i migliori scelti tra quelli che hanno inviato i...

Carlo Conti pronto per un nuovo show dopo Tale e Quale? La confessione : Tale e Quale show, Carlo Conti svela: “Ci sono parecchie idee” Domani sera andrà in onda la prima e unica puntata dello spin off di Tale e Quale show, Tali e Quali. Alla guida, ovviamente, ci sarà Carlo Conti. E per questa occasione la giuria chiamata a giudicare i vari concorrenti nip sarà composta da Vanessa Incontrada, Gigi D’Alessio e Antonella Clerici. Visti i presupposti sarà una puntata davvero imperdibile. Intanto oggi ...

Teo Mammucari - ecco il duetto irresistibile con la figlia Julia (Tale e quale a Thais) : Su Instagram il conduttore si esibisce sulle note di 'Destinazione Paradiso' insieme alla bambina avuta dall'ex velina

Dopo Tale e Quale Show il gesto più bello proprio da ‘lei’ : Francesco Monte non se l’aspettava. E ha reagito così : Praticamente tutti sono stati concordi nel dire che il modello Francesco Monte è stato una delle sorprese più positive del programma di Rai 1 ‘Tale e Quale Show’. Venerdì scorso ha vinto l’ultima puntata del torneo dei campioni grazie all’imitazione di John Legend e si è piazzato al terzo posto nella classifica generale, dietro soltanto ad Antonio Mezzancella e Lidia Schillaci. Nonostante siano passati diversi giorni, continuano a giungere i ...

Francesco Monte dopo Tale e Quale Show : Loretta Goggi dice la sua : Loretta Goggi dopo Tale e Quale Show rompe gli indugi su Francesco Monte: i complimenti Francesco Monte è stato uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Tale e Quale Show 2019. L’ex tronista di Uomini e Donne ha sorpreso tutti con il suo Talento nel canto. E sono stati tanti i telespettatori a consigliargli sui social di provare a diventare un cantante professionista. Monte ci farà davvero un pensierino? Chissà, intanto ...

Francesco Monte saluta Tale e Quale - i vip gli scrivono : ecco chi sono : Francesco Monte saluta Tale e Quale, i vip gli scrivono: ecco chi si è complimentato. C’è anche Andrea Mainardi (qualcuno aveva ipotizzato dei dissapori per la mancata presenza del modello al matrimonio del cuoco) Francesco Monte, la rivelazione: l’ex tronista è sbarcato a Tale e Quale Show 2019 con l’etichetta di ‘bello’, capace di far […] L'articolo Francesco Monte saluta Tale e Quale, i vip gli scrivono: ...

Tale e quale show - sconvolgente trucco vip : sapete che state vedendo in questa foto? : Tutto vero, anche se è quasi impossibile crederci. Si torna nello studio di Tale e quale show, il programma del venerdì sera in onda su Canale 5. Ci si riferisce alla foto che potete vedere qui sopra. A cosa è impossibile credere? A chi state vedendo, in quella foto. Già, perché si tratta di Frances

“Scusa - ma tu?!”. E Carlo Conti gela Giorgio Panariello : la gaffe clamorosa (in diretta) a Tale e Quale Show : Il torneo dei campioni di ‘Tale e Quale Show’, andato in onda nella serata di ieri, venerdì 8 novembre, è stato vinto da Antonio Mezzancella, che aveva imitato Marco Mengoni. Al secondo posto si è piazzata Lidia Schillaci, mentre la terza posizione è stata conquistata da Francesco Monte, il Quale si è esibito in un’ottima performance rievocando nel migliore dei modi l’artista John Legend e vincendo la puntata. Ma a far discutere è stato ...

Tale e Quale show - gaffe di Giorgio Panariello. Carlo Conti lo rimprovera : "Ma dov'eri fino a ora?" : Doppia gaffe di Giorgio Panariello, ripreso poi in diretta da Carlo Conti, venerdì 9 novembre in diretta su Rai 1 nel programma Tale e Quale show. A metà della trasmissione, Panariello ha prenso la parola e chiedendo un applauso in memoria di Fred Bongusto. Dimenticandosi che Conti in apertura di pr