Svezia-Svizzera | Finale Europei curling 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

Curling - Europei 2019 : Svezia e Scozia si sfideranno nella Finale femminile - battute Russia e Svizzera : Svezia e Scozia si affronteranno nella Finale per l’oro degli Europei 2019 di Curling femminile in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). Le padrone di casa hanno travolto la Russia per 9-3 in una partita decisa dai cinque punti che Anna Hasselborg e compagne sono riuscite a marcare nell’ottavo end dopo che per l’intero incontro la compagine guidata da Alina Kovaleva era riuscita a tenere botta contro le ...

Curling Femminile - Europei 2019 : la Svezia difende il titolo in semifinale contro la Russia. La Svizzera sfida la Scozia : Terminato il roud robin degli Europei 2019 di Curling Femminile le quattro squadre qualificato si proiettano alle semifinali che si disputeranno oggi a partire dalle ore 14.00. Le campionesse in carica e padrone di casa della Svezia se la vedranno con la Russia. Le scandinave hanno concluso il proprio percorso di qualificazione con sette vittorie e due. Sono state più brave le russe che hanno collezionato una vittoria in più e, ovviamente, una ...

Curling - Europei 2019 : Svezia e Svizzera si sfideranno in finale - battute Danimarca e Scozia : Svizzera e Svezia si sfideranno nella finale per l’oro degli Europei 2019 di Curling maschile che si stanno disputando a Helsingborg (Svezia). Gli elvetici hanno strapazzato la Danimarca per 8-5 mentre i padroni di casa hanno travolto la Scozia con un netto 8-4. I rossocrociati hanno marcato due punti nel primo end, poi hanno rubato la mano nella quinta frazione siglando due punti e poi si sono replicati nell’ottavo periodo. I ...

Curling - Europei 2019 : definite le semifinali femminili - Svizzera-Scozia e Russia-Svezia le sfide per le medaglie : Svizzera-Scozia e Russia-Svezia saranno le semifinali femminili degli Europei 2019 di Curling in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). L’ultima giornata della fase a gironi ha definito gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta, le quattro squadre erano già certe del passaggio del turno e ora hanno conosciuto anche le avversarie delle sfide che andranno in scena domani pomeriggio (ore 14.00). La Svizzera di ...

Curling - Europei 2019 : Svezia-Scozia e Svizzera-Danimarca - stasera le semifinali. Nordici ed elvetici favoriti : Svezia-Scozia e Svizzera-Danimarca sono le semifinali maschili degli Europei 2019 di Curling che andranno in scena questa sera (ore 19.00) sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). Gli abbinamenti si sono definiti attorno all’ora di pranzo, al termine dell’ultima tiratissima giornata del round robin: la Svizzera ha vinto lo scontro diretto contro l’Italia chiudendo così al secondo posto ed estromettendo gli azzurri dalla lotta per ...

Curling - Europei 2019 : risultati e classifica femminile. Russia - Svizzera - Svezia in testa : pass per le semifinali con la Scozia : Russia, Svizzera, Svezia si trovano al comando della classifica generale agli Europei 2019 di Curling femminile in corso di svolgimento a Helsingborg (Svezia) quando manca una sola giornata al termine del round robin. Le tre capoliste e la Scozia, quarta a una lunghezza di distacco dalle rivali, sono già certe di essersi qualificate alle semifinali ma bisogna ancora definire gli accoppiamenti del turno a eliminazione diretta. Oggi la Svezia ...

Curling - Europei 2019 : risultati sesta giornata e classifica femminile. Russia - Scozia - Svizzera - Svezia al comando : Russia, Scozia, Svizzera, Svezia sono appaiate in testa alla classifica degli Europei 2019 di Curling femminile in corso di svolgimento sul ghiaccio di Helsingborg (Svezia). Le quattro formazioni hanno vinto gli incontri della sesta sessione andata in scena oggi pomeriggio e guidano con cinque vittorie a testa all’attivo, tutte hanno già messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali visto che le quattro immediate ...

Curling - Europei 2019 : risultati e classifica. Scozia e Svizzera in testa al femminile - Svezia battuta : A Helsingborg (Svezia) proseguono gli Europei 2019 di Curling, oggi si sono disputate due giornate valide per il torneo femminile. Scozia e Svizzera si trovano al comando della classifica con tre vittorie a testa: le anglosassoni hanno prima sconfitto la Danimarca all’extra-end e poi hanno strapazzato la Repubblica Ceca mentre le Campionesse del Mondo di Silvana Tirinzoni sono riuscite a dominare il big-match contro la Svezia padrona di ...

Curling - Europei 2019 : risultati prima giornata e classifica. Svezia - Svizzera e Scozia vincono all’esordio nel torneo femminile : A Helsingborg (Svezia) sono incominciati gli Europei 2019 di Curling anche per quanto riguarda il settore femminile, in terra scandinava è andata in scena la prima giornata con cinque partite in programma. La Svezia, padrona di casa e grande favorita della vigilia, si è imposta sulla Danimarca per 6-3: Anna Hasselborg e compagne hanno messo subito in chiaro le cose marcando tre punti nel secondo end, poi hanno timbrato altri due punti nel quinto ...

Curling - Europei 2019 : le favorite. Duello stellare tra Svezia e Svizzera al femminile - Scozia e Germania outsider : Svezia e Svizzera sono le grandi favorite degli Europei 2019 di Curling per quanto riguarda il settore femminile, le due squadre si sono infatti sfidate nelle Finali dell’ultima rassegna continentale e dei Mondiali della scorsa primavera dunque tutto lascia pensare che si daranno ancora battaglia anche a Helsingborg dal 16 al 23 novembre. La Svezia sarà padrona di casa e potrebbe avere quel qualcosa in più per conservare lo scettro ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : sfida di vertice tra Svezia-Spagna. La Svizzera si gioca la qualificazione con l’Irlanda. Ecco i match di oggi (15 ottobre) : oggi, 15 ottobre, andranno in scena nove match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Ad aprire il programma la partita Finlandia-Armenia. I padroni di casa sono attualmente alle spalle dell’Italia e per conservare la seconda posizione dovranno ottenere un risultato positivo. In serata, alle ore 20.45, gli altri match. L’Italia giocherà in trasferta sul campo del Liechtenstein. Mancini potrà sfruttare questa occasione per fare ...

