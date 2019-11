Suicida a 35 anni gettandosi dalla Torre del Mangia a Siena | la gemella si uccise nel 2004

Si Suicida a 35 anni gettandosi da una torre a Siena. La gemella si uccise nel 2004 : Suicidio shock in piazza del Campo a Siena davanti ai turisti: si è gettata nel vuoto dalla torre del Mangia, facendo un volo di quasi 100 metri. Una donna di 35 anni, nata e cresciuta a Padova fino al matrimonio, è morta sul colpo, sfracellandosi al suolo.I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La 35enne risiedeva a Montalcino (Siena), era sposata e aveva due figli di 5 e 7 anni. Il suicidio, ...

Foggia - agricoltore di 69 anni spara e uccide la vicina - ferisce la moglie e poi si Suicida : Prima ha sparato, uccidendola, alla vicina di casa, poi, prima di togliersi la vita, ha ferito la moglie, sempre con un colpo di pistola. È successo a Cerignola, in provincia di Foggia, dove Francesco Ciuffrida, un agricoltore di 69 anni ha ucciso Luminita Brocan, rumena di 53 anni, e poi si è tolto la vita. Non si sa se intenzionalmente o per errore, ma prima di suicidarsi l’uomo ha ferito anche la moglie 65enne, Giuseppina Pantone. La ...

Decapita la moglie e la figlia di 5 anni - poi si Suicida : “Non accettava la fine del matrimonio” : Omicidio-suicidio a New York: un uomo di 46 anni, Yonathan Tedla, prima ha tagliato la gola a sua moglie Jennifer Schlecht, 42 anni, e alla figlia di 5, e poi si è suicidato impiccandosi nel bagno della loro casa di Harlem. A lanciare l'allarme è stato il fratello della donna, non riuscendo a contattarla telefonicamente: "Lui l'aveva minacciata che avrebbe eliminato tutti se avessero divorziato".Continua a leggere

Rosita Raffoni Suicida a 16 anni - la vicenda in Cassazione : “I genitori volevano annientarla” : La tragica vicenda di Rosita Raffoni, sedicenne che nel 2014 si uccise gettandosi dal tetto di una scuola a Forlì, arriva in Cassazione. In primo grado i genitori furono condannati a 3 anni e 6 mesi per maltrattamenti, poi la Corte di assise di appello di Bologna li ha assolti. Contro questa sentenza ha presentato ricorso la Procura generale.Continua a leggere

Sedicenne Suicida a Forlì - il procuratore generale contro l’assoluzione dei genitori : “Spaventosa vicenda - volontà di annientarla” : Si lanciò dal tetto di una scuola a Forlì, il 17 giugno 2014. Aveva 16 anni e lasciò un video in cui accusava i suoi genitori di tormentarla. Il padre e la madre sono stati condannati in primo grado e successivamente assolti in appello dall’accusa di isitigazione al suicidio e maltrattamenti. Ma contro quel verdetto insorge il sostituto procuratore generale di Bologna Valter Giovannini che chiede alla Cassazione di pronunciarsi. “Da ...

Michele - 17 anni - Suicida per colpa dei bulli. La denuncia della mamma : “Non è giusto quello che sta succedendo” : La storia di Michele Ruffino, 17enne di Rivoli, la raccontammo l’anno scorso. Una storia atroce: il ragazzo decise di suicidarsi lanciandosi dal ponte sulla Dora di Alpignano. Da allora sono trascorsi venti mesi, ovvero da quanto un giovane preferì cancellare le umiliazioni subite dai suoi amici e compagni con un salto nel vuoto. Per la sua disabilità fisica – dovuta a un vaccino scaduto somministrato quando aveva solo sei mesi – Michele fu ...

Michele - disabile Suicida a 17 anni per colpa dei bulli. La madre : “L’inchiesta è ferma” : Michele Ruffino, 17enne di Rivoli, decise di togliersi la vita lanciandosi dal ponte sulla Dora di Alpignano e mettendo in questo modo fine alla sua giovane vita. Quel giovane preferì cancellare le umiliazioni subite dai suoi amici e compagni di scuola con un salto nel vuoto. Nonostante siano passati 20 mesi l'inchiesta sul caso è ancora ferma.Continua a leggere

Giorgia - morta Suicida sotto il treno a 15 anni : il fidanzato si era ucciso tre mesi fa : «Non ti rivedrò mai più?». «Certo che mi rivedrai… gli addii non sono per sempre». I suoi post su Instagram erano tutti di questo tenore, malinconici. Sceglieva frasi di cartoni animati e film d’amore per raccontare così il suo disagio. E tutto ciò che pubblicava era accompagnato sempre da due emoticon: un cuore ed un angelo. Forse anche lei meditava da tempo di diventare un angelo, come il suo amore, Antonio Lorenzo, che a luglio scorso ...

SYLVIA PLATH - CHI È/ Tradotta da Amelia Rosselli : anche lei Suicida 33 anni dopo : SYLVIA PLATH chi è? Google dedica oggi il suo Doodle alla poetessa americana suicida: stesso destino, 33 anni dopo capitato alla scrittrice che la tradusse.

Palermo - carabiniere di 43 anni Suicida in caserma. Il corpo di Giovanni trovato dai colleghi : Giovanni Lo Faro, carabiniere del nucleo radiomobile di Palermo, si è suicidato, impiccandosi, nella caserma di corso Calatafimi del capoluogo siciliano. Il militare aveva 43 anni e a trovare il suo corpo ormai privi di vita sono stati i suoi colleghi. L'uomo non avrebbe lasciato messaggi né lettere con le motivazioni del suo gesto.Continua a leggere

Agropoli : ragazza si lancia sotto il treno e si Suicida - Giorgia Saja aveva solo 15 anni : Quella che vi stiamo per raccontare è una storie terribile. Siamo ad Agropoli ed è qui che una ragazza di 15 anni di Acciaroli si è tolta la vita, lanciandosi sotto il treno davanti agli occhi attoniti e impotenti di chi in quel momento si trovava alla stazione. La ragazza ha perso la vita sotto un Intercity partito da Salerno e diretto in Calabria. Per lei non c’è stato nulla da fare: è morta praticamente sul colpo a causa della violenza ...

Uomo Suicida a Napoli : era un vigile urbano - si è sparato con la sua pistola. Aveva 52 anni : All?alba di oggi i carabinieri della Stazione Chiaia sono intervenuti in via Cesario Console per il suicidio di un Uomo. Sul posto si è appurato che si tratta di A....