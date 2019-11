Studente spagnolo cade dal terzo piano durante una festa | è grave

Studente ssa napoletana alla Sorbona muore cadendo dalla finestra a Parigi : È morta ieri sera a Parigi , dopo essere caduta nel pomeriggio in modo accidentale d alla finestra della sua abitazione, una Studentessa napoletana Niva Congedo, di 20 anni, che da settembre frequentava il terzo anno della facoltà di diritto italo-francese alla Sorbona . Lo ha riferito all’Ansa il legale della famiglia, avvocato Luigi Trapani.L’incidente, sul quale sono in corso indagini della polizia, è avvenuto ...

Lecce - Studente morì a scuola cadendo : condannata la preside : È stata condannata a otto mesi di reclusione, per omicidio colposo in concorso, la preside, Giovanna Caretto, 58enne di Surbo (in provincia di Lecce), della succursale del liceo "Cosimo De Giorgi" di Lecce per la morte di Andrea De Gabriele. Si tratta di un alunno che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, originario di Campi Salentina (Comune in provincia di Brindisi), che l'8 gennaio del 2014 morì precipitando da un lucernario della scuola nel ...