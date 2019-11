Speed skating | Coppa del Mondo junior Enschede 2019 | Gabriele Galli sesto nei 3000 metri

Speed skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2019 : Andrea Giovannini quarto nella mass start : Seconda giornata di gare sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki (Polonia), sede del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di Speed skating. Una giornata in casa Italia positiva per il buon piazzamento di Andrea Giovannini nella mass start. Il pattinatore nativo di Baselga di Piné si è classificato al quarto posto (7’45″370), preceduto dallo statunitense Joey Mantia (7’45″100) e dai due olandesi Jorrit ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2019 : Davide Ghiotto settimo nei 5000 metri - Lollobrigida vicina alla top-10 nei 3000 metri : Si è conclusa la prima giornata di gare sull’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki (Polonia), sede del secondo appuntamento della Coppa del Mondo di Speed skating. Poche luci in casa Italia in questo day-1. Davide Ghiotto nei 5000 metri (divisione A) ha confermato una buona prestazione, in linea con quella fatta vedere a Minsk (Bielorussia), concludendo con il settimo tempo di 6’27″141. La gara è stata vinta dal forte ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2019 : i convocati dell’Italia. Lollobrigida riferimento - c’è Betti : Neanche il tempo di respirare e di liberarsi dalle tossine nei muscoli a Minsk (Bielorussia) che è in arrivo la seconda tappa della Coppa del Mondo dello Speed skating. Sull’anello di ghiaccio a Tomaszów Mazowiecki (Polonia), la Nazionale di Maurizio Marchetto va a caccia di conferme dopo i buoni risultati ottenuti nel primo atto in questo weekend (22-24 novembre). La squadra tricolore avrà un Francesco Betti in più dopo le ottime ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2019 : l’Italia a caccia di conferme in Polonia : Neanche il tempo di respirare e di liberarsi dalle tossine nei muscoli a Minsk (Bielorussia) che è in arrivo la seconda tappa della Coppa del Mondo dello Speed skating. Sull’anello di ghiaccio a Tomaszów Mazowiecki (Polonia), la Nazionale di Maurizio Marchetto va a caccia di conferme dopo i buoni risultati ottenuti nel primo atto. La selezione tricolore ha centrato un podio, grazie al terzo posto nella mass start, di Francesca ...

Speed skating - Coppa del Mondo Minsk 2019 : Francesca Lollobrigida fa sorridere l’Italia - Tumolero riprende con fiducia : La prima tappa della Coppa del Mondo di Speed skating è andata in archivio e l’Italia esce dall’anello di ghiaccio di Minsk con il primo podio stagionale firmato da Francesca Lollobrigida. L’azzurra, nella mass start, conferma il terzo posto ottenuto in Bielorussia nell’inverno del 2018 e colleziona il tredicesimo podio in carriera in World Cup (12 solo in questa specialità), a testimonianza della grande continuità della ...

Speed skating - Coppa del Mondo Minsk 2019 : Francesca Lollobrigida terza nella mass start femminile! : terza ed ultima giornata di gare oggi a Minsk, in Bielorussia, per la prima tappa della Coppa del Mondo di Speed skating: c’era grande attesa per la prova di Francesca Lollobrigida nella mass start femminile e l’azzurra ha chiuso al terzo posto, centrando il tredicesimo podio in carriera nel circuito maggiore (12 in questa specialità), che è anche il sesto podio stagionale dell’Italia tra Coppe del Mondo e Grand Prix nelle ...

Speed skating - Coppa del Mondo junior Bjugn 2019 : doppio podio per Francesco Betti : Prima giornata di gare oggi a Bjugn, in Norvegia, per la prima tappa della Coppa del Mondo junior e neo-senior di Speed skating, qualificante per gli YOG invernali in programma ad inizio 2020: andiamo a vedere i risultati. In casa Italia le migliori prestazioni sono di Francesco Betti, che sale per due volte sul podio: l’azzurrino è secondo nei 3000 metri maschili neo-senior, con il crono di 3’59″383, a 1″36 dal norvegese ...

Speed skating - Coppa del Mondo Minsk 2019 : l’Italia parte bene - Davide Ghiotto 6° nei 5000 metri - top10 per Giovannini : Scattata oggi a Minsk, in Bielorussia, la prima tappa della Coppa del Mondo di Speed skating: azzurri attesi sulle gare long distance, con Davide Ghiotto sesto ed Andrea Giovannini decimo sui 5000 metri maschili, mentre nei 3000 metri femminili Francesca Lollobrigida è tredicesima. Italia assente nei team sprint. Nei 5000 metri maschili si impone nettamente l’olandese Patrick Roest, che con 6’16″615 polverizza il record della ...

Speed skating - Coppa del Mondo Minsk 2019 : i convocati dell’Italia. Francesca Lollobrigida il riferimenti - ritorna Tumolero! : Dal 15 al 17 novembre la Coppa del Mondo di Speed skating riprenderà il suo darsi e la prima tappa sarà a Minsk (Bielorussia). L’Italia, come al solito, vorrà essere pronta per la sfida, ben consapevole di doversi confrontare contro rivali altamente qualificati. Il d.t. Maurizio Marchetto ha ufficializzato quest’oggi l’elenco dei convocati. Saranno otto i pattinatori che parteciperanno a questo primo round. Spiccano le presenze ...

Speed skating - Coppa del Mondo Minsk 2019 : l’Italia di Marchetto lancia la sfida per il primo atto : Su il sipario sulla stagione della Coppa del Mondo di Speed skating. Lungo l’anello di ghiaccio di Minsk (Bielorussia), i pattini veloci torneranno protagonisti e la Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto farà di tutto per farsi trovar pronta. La preparazione estiva in Olanda e l’affinamento della stessa ad Inzell (Germania) ha dato dei riscontri positivi e dunque c’è attesa tra le file nostrane per ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2019-2020 : Francesco Betti guida la carica dei giovani azzurri che guardano a Milano-Cortina 2026 : Ormai ci siamo, la stagione dello Speed skating è pronta per partire. L’Italia inizierà la propria avventura dalla prima tappa (15-17 novembre) di Coppa del Mondo a Minsk (Bielorussia) e le aspettative sono un po’ le solite: battersi fino in fondo contro colossi come Olanda, Norvegia, Stati Uniti e Giappone. Il d.t. Maurizio Marchetto sta lavorando alacremente per consentire agli azzurri di ambire ai massimi traguardi e cercare di ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2019-2020 : Francesca Lollobrigida e il duplice obiettivo di vincere nella mass start e consolidare le lunghe distanze : La Coppa del Mondo 2019-2020 di Speed skating riprende, l’appuntamento è a Minsk (Bielorussia) nel prossimo weekend (15-17 novembre). Riparte l’avventura dell’Italia del d.t. Maurizio Marchetto e gli obiettivi saranno sempre i soliti, ovvero fare il meglio possibile, tenendo conto dei colossi che ci si trova ad affrontare: Olanda, Russia, Norvegia, Stati Uniti e Giappone. La stagione, dunque, è alle porte e le aspettative di ...

Speed skating - Coppa del Mondo Minsk 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo di Speed skating: la stagione prenderà il via nel prossimo weekend dalla Bielorussia, precisamente da Minsk. Tra venerdì 15 e domenica 17, tra il mattino ed il pomeriggio italiano, tutte le gare in programma saranno visibili in streaming sullo skating ISU YouTube Channel. Di seguito il programma completo con orari italiani della tappa di Minsk della Coppa del Mondo di Speed skating: Venerdì 15 ...