“Sono caduta dalle scale” Giornata Internazionale contro le violenze alle donne

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di sabato 23 novembre 2019) L'Aquila - Marta è bella ma non sa di esserlo, sta scomparendo, invisibile persino ai suoi occhi, smantellata da un uomo che la svilisce e la offende quotidianamente. Deposita parole davantiche la ascoltano, carta abrasiva di un sottoprodotto culturale che crea sempre più vittime. Sulle sue spc’è la storia collettiva di tante mogli umiliate dal bisturi di parole maschili o vessate da forza fisica. Marta è un nome virtuale, ma non la sua storia. Saranno le operatrice dell’ Associazione Donatella Tellini – Centro Antiviolenza per leAquilane a raccontare la loro esperienza mettendosi a disposizione di chiunque ne abbia bisogno nella conferenza, domenica 24 novembreore 17.00, in collaborazione con l’Associazione D-MuNDA. E’ stata Lucia Arbace, direttore del Polo Museale dell’Abruzzo, ad accogliere, nella ...

scarpettavenere : RT @_andreaci: Ieri nella sezione del PSI di Bari si è parlato tra Giovani Socialisti e Giovani Democratici della caduta del Muro di Berlin… - ambiendator : RT @DavideRosato2: Oh mio Dio, sono disperato, sono pervaso da un senso di solitudine, mi è caduta la prostata, sono sull'orlo del baratro,… - Comunardo : RT @_andreaci: Ieri nella sezione del PSI di Bari si è parlato tra Giovani Socialisti e Giovani Democratici della caduta del Muro di Berlin… -