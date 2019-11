Slittino | quinto posto per Verena Hofer nella prima manche del singolo di Igls | Lisa

Slittino : Emanuel Rieder si è fratturato il quinto metatarso del piede sinistro - ancora da stabilire tempi di recupero : A poco più di tre settimane dal via della Coppa del Mondo 2019-2020 arriva una brutta notizia per la Nazionale italiana di Slittino. Emanuel Rieder, specialista in doppio con il compagno di squadra Simon Kainzwaldner, ha accusato un brutto infortunio in quel di Sochi durante il raduno della selezione tricolore rimediando in allenamento un trauma contusivo al piede sinistro che si è poi rivelato dopo i controlli dei medici una frattura del quinto ...