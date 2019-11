Slittino | la russa Ivanova vince a Igls dopo una pazzesca rimonta | Voetter nella top ten

Fonte : sportfair

(Di sabato 23 novembre 2019)decima e Hofer undicesima nel singolo donne di, clamorosante diParte nel segno delle novità la Coppa del mondo difemminile. Sulla pista austriaca diè andata in scena la prima manche del ginsolo, che ha visto la padrona di casa Lisa Schulte concludere al comando con il tempo di 40″623, in una gara che si preannuncia ricca di emozioni, cn le prime undici classificate racchiuse nello spazio di 2 decimi. Fra queste ci sono l’ottima Verena Hofer, quinta a 80 millesimi dal primo posto e a 23 millesimi dal podio, e Nina Zoeggeler, undicesima a 207 millesimi, mentre il podio virtuale è completato dalla tedesca Jessica Tiebel e dalla statunitense Ashley Farquharson. In classifica sono presenti anche Marion Oberhofer, diciassettesima a 305 millesimi e Andrea, ventiduesima a oltre 4 decimi per un errore grave nei pressi ...