Slittino femminile | Coppa del Mondo 2019-2020 | ad Igls il meteo ribalta gli equilibri

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) Esordio con tanti capovolgimenti di fronte per ladeldisu pista artificiale in quel di. In terra austriaca la prima gara del massimo circuito internazionale è stata quella del singolo: ad imporsi la russa Tatyana Ivanova, in una giornata condizionata dal(soprattutto nella prima tornata). Una rimonta eccezionale per lei che al termine della prima discesa era addirittura tredicesima. Nona vittoria in carriera per lei che, grazie ad una seconda run strepitosa, è riuscita ad andarsi a prendere il successo con il tempo di 1’21″304. Seconda una delle grandi favorite della vigilia, la statunitense Summer Britcher, che ha chiuso a 110 millesimi dalla vetta. A completare il podio le teutoniche Jessica Tiebel e Julia Taubitz, a 163 millesimi. Nella top-5 la russa Ekaterina Katnikova, mentre sesta Lisa Schulte, che era addirittura in testa ...

sportface2016 : #Slittino, i risultati del singolo femminile ad #Igls: #Voetter chiude al decimo posto @Fisiofficial - sportface2016 : #Slittino, i risultati e la classifica della prima manche del singolo femminile ad #Igls: #Hofer quinta - sportface2016 : #Slittino artificiale, #Igls2019: #Zoeggeler, #Hofer e #Oberhofer si qualificano per il singolo femminile -