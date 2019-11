Sicilia | Stretto di Messina | sciopero 24 ore del personale Blu Jet

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - IlBlu Jet in servizio sullodiincrocerà le braccia dalle 21 di mercoledì 27 novembre alle 21 di giovedì 28 novembre. Ad annunciarlo è Fsi. Loè stato indetto dalle segreterie regionali dei sindacati Filt, Uilt e Ugl.

