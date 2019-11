Sicilia | Lupo Pd | ' dobbiamo promuovere accoglienza | diritti umani non sono negoziabili'

Sicilia : Lupo (Pd) - ‘colpe governo Musumeci non ricadano su agricoltori’ : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – “Le richieste degli agricoltori Siciliani sono legittime. Gli imprenditori ed i lavoratori non possono pagare il conto delle lentezze del governo Musumeci. Presenteremo una mozione per chiedere di dedicare una seduta del parlamento regionale ai problemi del settore e per impegnare il governo a trovare soluzioni rapide”. Così il capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe Lupo, commenta la ...

Corruzione - rinviato a giudizio il capogruppo del Pd in Sicilia Giuseppe Lupo : Il capogruppo del Pd all’Assemblea regionale Siciliana sarà processato per Peculato. Il gup di Palermo ha rinviato a giudizio Giuseppe Lupo, capogruppo dem al consiglio regionale dell’isola, e l’ex amministratore giudiziario Walter Virga, già coinvolto nell’inchiesta sull’ex magistrato Silvana Saguto. Il processo comincerà davanti ai giudici della terza sezione del tribunale il 3 marzo. A darne notizia è il sito ...

Sicilia : sindaco di Poggioreale coinvolto in incidente su A1 - Miccichè 'in bocca al lupo'/Rpt : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Un grande in bocca al lupo al sindaco di Poggioreale, Mimmo Cangelosi, rimasto vittima di un grave incidente stradale, mentre tornava da Roma dove aveva partecipato alla manifestazione **dei sindaci dei piccoli comuni organizzata da Poste italiane**". Così il presiden

Sicilia : sindaco di Poggioreale coinvolto in incidente su A1 - Miccichè 'in bocca al lupo' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Un grande in bocca al lupo al sindaco di Poggioreale, Mimmo Cangelosi, rimasto vittima di un grave incidente stradale, mentre tornava da Roma dove aveva partecipato alla manifestazione di protesta dei sindaci italiani contro la decisione delle Poste di chiudere gli uf

Sicilia : Lupo (Pd) - 'governo dia attuazione a legge su giornata della pace' : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Il 12 giugno scorso l’Ars ha approvato una legge che promuove la cultura della pace e l’educazione alla non violenza con lo scopo di favorire la naturale vocazione dell’Isola a rappresentare un 'ponte di pace' tra i popoli del Mediterraneo. A distanza di quattro mesi l

Sicilia : Lupo (Pd) - ‘governo dia attuazione a legge su giornata della pace’ : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – “Il 12 giugno scorso l’Ars ha approvato una legge che promuove la cultura della pace e l’educazione alla non violenza con lo scopo di favorire la naturale vocazione dell’Isola a rappresentare un ‘ponte di pace’ tra i popoli del Mediterraneo. A distanza di quattro mesi la Regione, che non ha mai provveduto a varare i conseguenti decreti attuativi, si ritrova impreparata ...