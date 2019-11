Siamo Coop promuove le idee di italiani e rifugiati E li trasforma in imprenditori

Non Siamo una squadra di calcio - Siamo una cooperativa di masochisti : Noi non siamo una squadra di calcio, noi siamo un bersaglio mobile ed immobile. Insieme abbiamo subito attacchi, insieme subiamo varrate in faccia quasi ogni domenica, insieme ci raccontiamo da anni, sempre la stessa favola. Noi non siamo una squadra di calcio, noi siamo un popolo sputtanato ogni santo giorno, per ogni santa notizia, vera, mistificata, pompata o forzata. siamo quelli che alimentano la visibilità di personaggi come Cruciani, come ...