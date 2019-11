Serie C | rinviata anche Vibonese-Catanzaro

Serie C - Girone A : rinviata per maltempo Pontedera-Lecco : rinviata per il forte maltempo la partita Pontedera-Lecco, valida per la 15a giornata del Girone A di Serie C. E’ la seconda gara rinviata dopo Imolese-Tristina nel Girone B. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Serie C, Girone A: rinviata per maltempo Pontedera-Lecco sembra essere il primo su CalcioWeb.

Serie C - rinviata per maltempo Imolese-Triestina : rinviata Imolese-Triestina, gara del girone B prevista per le 15 allo stadio Romeo Galli di Imola. Il rinvio si è reso necessario a causa dell’allagamento del sottopasso di via Rosselli, che da viale Dante porta allo stadio comunale. “Le forti piogge che da ieri fino a questa mattina sono cadute anche sulla nostra città – spiega il Comune – hanno causato la piena del fiume Santerno: il livello delle acque del fiume ...

Basket - Serie A 2019-2020 : rinviata la sfida tra Trieste e Milano : Maltempo al Nord, soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Non si disputerà sabato 5 ottobre la sfida tra Pallacanestro Trieste e AX Armani Exchange Milano, valida per la terza giornata del campionato di Serie A di Basket, che è stata rinviata a data da destinarsi. Queste le parole nel comunicato dei padroni di casa: “A seguito di un confronto con la ditta manutentrice dell’Allianz Dome, si sta procedendo passo dopo passo con la verifica di ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : rinviata al 18 dicembre Brescia-Sassuolo per la morte di Giorgio Squinzi : La notizia era nell’aria, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità. Brescia-Sassuolo, partita valida per la sesta giornata della Serie A di Calcio 2019-2020, che sarebbe dovuta andare in scena domani sera, come anticipo, è stata rinviata al 18 dicembre alle 20.45. La causa è stata la morte del presidente dei neroverdi Giorgio Squinzi, i funerali saranno in programma lunedì alle 14.45 nel Duomo di Milano. Previsto un minuto di ...