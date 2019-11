Scommesse truccate in Lega Pro | tre gli arresti a Catania

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Sofia Dinolfo Sono tre le persone arrestate questa mattina dalla polizia di Stato, tra loro anche un calciatore che all'epoca di fatti giocava nel Bisceglie, gli arrestati sono responsabili in concorso di frode in competizioni sportive Sono tre glieseguiti questa mattina ada parte della polizia di Stato su dedella Procura della Repubblica. Il provvedimento è scaturito nei confronti di tre persone ritenute responsabili in concorso di frode in competizioni sportivete al mondo delledi calcio nel settore diPro. Gli arrestati, posti ai domiciliari, sono Andrea Leanza di 39 anni, titolare di un centrodel luogo; Rosario Cavallaro, di 39 anni, dipendente di una ditta privata; Giordano Maccarrone di 29 anni. Quest’ultimo, nel periodo in cui avvennero i fatti sui quali è scaturita l’inchiesta, faceva il calciatore nella squadra ...

infoitsport : Partite truccate e calcio-scommesse in Lega Pro: 3 arresti, fermato calciatore (video-intercettazioni) - infoitsport : Scandalo scommesse in Lega Pro, tre arresti per partite truccate: c’è anche un calciatore [DETTAGLI] - palermo24h : Le scommesse truccate su «calci d’angoli» e punizioni. Il calciatore Maccarrone: «Se non gioco siamo rovinati»… -