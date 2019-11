Sci alpino | Slalom Levi 2019 | Petra Vlhova precede di un soffio Shiffrin nella prima

LIVE Sci alpino - Seconda manche Slalom Levi femminile 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima manche Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda manche dello Slalom femminile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino che si disputa sulle nevi della rinomata località finlandese. Si torna in pista dopo la prima manche andata in scena questa mattina e si preannuncia grande spettacolo, attesa febbrile per le migliori Slalomiste ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Levi 2019 in DIRETTA : Vlhova di un soffio davanti a Shiffrin. Dalle 13.15 seconda manche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12: La ceca Capova è 23ma davanti a Curtoni: 3″23 di ritardo 11.12: La canadese Nullmeyer è 30ma con 4″93 di ritardo 11.11:La tedesca Schmotz è 21ma davanti a Curtoni con 3″09 di ritardo 11.09: Esce di scena la britannica Guest 11.08: Errori a ripetizione per la canadese Smart che chiude a 5″39 da Vlhova 11.04: La svizzera Stoffel disputa una discreta manche con ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Levi 2019 in DIRETTA : Vlhova davanti nella prima manche - Shiffrin insegue a 13 centesimi. Della Mea prova a stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.33: La svizzera Danioth ha 38 centesimi di ritardo all’intermedio 10.32: Si rallenta progressivamente l’azione di Mielzynski che è non a 3″29. Sembra che ci sia già qualche segno sul muro che si paga in termini di secondi di ritardo 10.31: La Canadese Mielzynski ha 30 centesimi di ritardo all’intermedio 10.30: Ritardo abissale per St. Germain che chiude a 3″47 ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Levi 2019 in DIRETTA : inizia la prima manche - Shiffrin favorita - Della Mea per stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10: Lo scorso anno non si gareggiò a Levi 10.08: Queste le prime sette atlete a prendere il via: 1 Shiffrin, 2 Holdener, 3 Liensberger, 4 Lysdahl, 5 Truppe, 6 Swenn Larsson, 7 Vlhova 10.06: Temperatura a 0°, cielo nuvoloso su Levi 10.04: Sono sei le atlete azzurre al via. Nel primo gruppo di merito c’è Irene Curtoni, che parte con il numero 13, poi dovremo aspettare il 36 di Lara ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : controllo della neve positivo a Beaver Creek - confermata la tre giorni di gare maschili : La FIS ha effettuato oggi il sopralluogo sulla pista Birds of Prey East Summit di Beaver Creek e il controllo della neve ha dato esito positivo. E’ confermata quindi la tappa maschile nella località statunitense del Colorado, dove si sono svolti i tre campionati del Mondo di Vail del 1989, 1999 e 2015. Gli uomini disputeranno nell’ordine un superG, una discesa e un gigante da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, preceduti da tre giorni di ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Levi 2019 in DIRETTA : prima manche dalle 10.15 - subito Shiffrin-Vlhova! : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di sci alpino 2019 a Levi (Finlandia). Dopo l’antipasto di Soelden, entra finalmente nel vivo la Coppa del Mondo: da adesso in avanti potremo goderci delle gare tutti i fine settimana. Sulla Black Levi la donna da battere sarà, come di consueto, Mikaela Shiffrin. L’americana partirà con il dente avvelenato dopo essersi vista beffare nel gigante di ...

Sci alpino oggi in tv - slalom femminile Levi 2019 : orario d’inizio e dove vederlo. I pettorali di partenza : Stamattina scatta la stagione dello slalom della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019-2020 con la disputa della gara tra le porte strette di Levi. Mikaela Shiffrin va alla ricerca della quarta vittoria sulla Levi Black, se ci riuscisse la statunitense stabilirebbe l’ennesimo record di una carriera straordinaria, le sue principali avversarie dovrebbero essere la slovacca Petra Vlhova e la svizzera Wendy Holdener. Sei le azzurre in ...

Sci alpino - startlist e pettorali di partenza Slalom femminile Levi 2019 : programma - orari e tv : Sabato 23 novembre si disputerà lo Slalom femminile di Levi (Finlandia), prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. Primo appuntamento stagionale in questa specialità, si torna sulla neve a un mese di distanza dal gigante d’apertura di Soelden e si inizia a fare tremandamente sul serio: ora non ci si ferma più per tutto l’inverno con gare ogni fine settimana. La statunitense Mikaela Shiffrin è la grande favorita ...

Sci alpino – Gli azzurri dello Slalom verso la prima gara stagionale : le sensazioni di Gross e compagni : E’ tutto pronto per l’esordio stagionale dell’Italia dello Slalom maschile: le parole degli azzurri alla viglia della prima gara di specialità di Coppa del Mondo L’Italia dello Slalom maschile si affida ai grandi vecchi nella prima gara stagionale di specialità valevole per la Coppa del mondo. Sulla pista “Black Levi” Manfred Moelgg raggiungerà la presenzanumero dieci in carriera, il 37enne di san ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : quanti soldi guadagnano gli sciatori? La lista completa del montepremi : Nel weekend incomincerà a tutti gli effetti la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino, la stagione entrerà definitivamente nel vivo con gli slalom di Levi dopo l’antipasto di fine ottobre a Soelden. Sarà un’annata intensissima in cui non ci sarà il grande evento (Mondiali od Olimpiadi) e in cui gli atleti si daranno ancora più battaglia per le vittorie nel massimo circuito itinerante e per la conquista della Sfera di Cristallo. Tra ...

Sci alpino - le dichiarazioni degli azzurri verso Levi. Vinatzer : “Mi sento competitivo su tutte le piste”; Razzoli : “Sarò in forma a gennaio” : E’ tutto pronto per il primo slalom speciale di questa stagione di Coppa del Mondo di sci alpino in programma questo fine settimana a Levi. Tra gli italiani in pista gli esperti Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli e Stefano Gross. Grande attesa per Alex Vinatzer il giovane azzurro sul quale si punta molto per il futuro e perchè no anche per il presente. Per il 37enne di San Vigilio di Marebbe è la decima presenza sulla “Levi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : controllo della neve positivo a Lake Louise - confermata la tre giorni di gare veloci femminili : La FIS ha effettuato oggi il sopralluogo sulla pista Men’s Olympic East Summit di Lake Louise e il controllo della neve ha dato esito positivo. E’ confermata quindi l’ormai classica tappa femminile nella località canadese dell’Alberta: da venerdì 6 a domenica 8 dicembre le donne disputeranno due discese e un superG. Lake Louise per il Circo Rosa è diventata tappa fissa di Coppa del Mondo dal 1992 ma le prime gare si svolsero nel ...

Sci alpino - i convocati dell’Italia per Lake Louise : Dominik Paris guida gli azzurri - torna Peter Fill. Assenti Innerhofer e Marsaglia : Cresce l’attesa per l’inizio della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino per i velocisti. L’appuntamento con la prima discesa e il primo supergigante è fissato per il prossimo fine settimana a Lake Louise in Canada. L’Italia dovrà fare a meno di due pedine importanti come Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia entrambi alle prese con un infortunio. Il 34enne nativo di Brunico è stato operato nello scorso mese di marzo ...