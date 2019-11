Scherma - Coppa del Mondo : prova negativa per le azzurre della sciabola femminile a Orleans. Vince Brunet : Brutte notizie da Orleans per le ragazze della sciabola femminile azzurra. Nessuna delle italiane è riuscita ad andare oltre gli ottavi di finale nell’appuntamento francese della Coppa del Mondo di Scherma. Le migliori sono state Martina Criscio e Michela Battiston che si sono arrese rispettivamente alla rumena Pascu (15-10) e alla russa Pozdniakova (15-11). Si erano fermate al primo turno del tabellone principale invece Irene Vecchi, ...

Scherma - Coppa del Mondo : gli spadisti azzurri chiudono lontano dal podio nella tappa di Berna. Vittoria per Igor Reizlin : Si è svolta oggi (23 novembre) la tappa dedicata alla spada maschile della Coppa del Mondo di Scherma a Berna. Non bene gli azzurri che hanno chiuso lontano dalla zona podio. Il migliore tre gli italiani è stato Davide Di Veroli sconfitto agli ottavi dal marocchino Houssam Elkord (15-12). Eliminati ai 16esimi Marco Fichera e Lorenzo Buzzi. Il primo, dopo aver superato il giapponese Masaru Yamada col punteggio di 15-8, è stato sconfitto 15-12 dal ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : i risultati degli azzurri nelle qualificazioni della spada maschile - fioretto e sciabola femminile : E’ cominciato il ricchissimo fine settimana della Coppa del Mondo di Scherma. Si gareggia nella spada maschile, fioretto e sciabola femminile. Qui di seguito tutti i risultati degli azzurri nelle qualificazioni. spada maschile La nuova stagione della Coppa del Mondo di spada maschile è cominciata da Berna e saranno sette gli azzurri presenti nel tabellone principale della gara svizzera. Già sicuri di essere presenti nel main draw erano ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : El Cairo - fiorettiste azzurre pronte a spodestare Deriglazova : Si parte e la curiosità è tanta, anche nel fioretto femminile. Soprattutto in casa Italia, dove le azzurre sono presenti addirittura in sei tra le prime 25 del ranking mondiale a livello individuale, ma non al primo posto, perché lì svetta la tre volte iridata nonché campionessa olimpica in carica, Inna Deriglazova, donna da battere in questa stagione. E allora i temi sono davvero tanti per la squadra di Cipressa alla vigilia della prima tappa ...

Scherma - Coppa del Mondo sciabola. L’analisi di Sirovich : “Squadra perfettamente rodata - non scende mai dal podio. Ma quella semifinale con l’Ungheria…” : Due podi, una squadra molto solida, le individualità ormai ben note, e altri nomi che avanzano, seppur non giovani. Tutto questo e molto altro ha lasciato in casa Italia la tappa maschile di El Cairo, prima uscita stagionale per la sciabola. Peccato per la gara individuale, dove Samele si è arreso solo in finale e solo per una stoccata al francese Anstett, e peccato per la semifinale con l‘Ungheria nella gara a squadre. Ma sono peccati ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : terzo posto per gli sciabolatori a Il Cairo. Vince la Corea del Sud : L’Italia conquista il terzo posto nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Il Cairo. Il quartetto azzurro composto da Luigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berrè e Aldo Montano, ha superato nella finalina per il gradino più basso del podio la Russia con il punteggio di 45-31. Una sfida che ha visto partire male l’Italia, ma il 7-0 di Montano a Danilenko ha dato il via all’allungo decisivo degli ...

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo Amsterdam 2019 : nuova vittoria per Bebe Vio : vittoria per Bebe Vio nella tappa della Coppa del Mondo di Scherma paralimpica in programma ad Amsterdam: in Olanda l’azzurra, nella terza giornata di gare, ha vinto nel fioretto femminile Categoria B, battendo nell’atto conclusivo per 15-4 la cinese Zhou Jingjing, dopo aver piegato, con identico punteggio, la russa Irina Mishurova in semifinale e l’altra cinese Kang Su nei quarti, mentre agli ottavi aveva ...

Scherma - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : Luigi Samele secondo nella sciabola - l’azzurro cede in finale ad Anstett : Ottimo secondo posto per Luigi Samele nella tappa di Coppa del Mondo di Scherma a Il Cairo (Egitto) dedicata alla sciabola. L’azzurro ha superato nel primo turno il sudcoreano Jaeseung Jung con un secco 15-4. Nei sedicesimi di finale l’alfiere delle Fiamme Gialle ha lasciato 6 punti al cinese Yingming Xu. Ai sedicesimi il derby con l’altro azzurro Luca Curatoli chiuso sul 15-9. Sfida tutta italiana anche nel turno successivo ...

Scherma - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : i convocati dell’Italia. C’è Montano : Prima tappa per la Coppa del Mondo di sciabola maschile. Da venerdì 15 fino a domenica 17 novembre si vola in Egitto, precisamente ad Il Cairo: 194 gli atleti presenti in una prova ovviamente fondamentale in chiave ranking olimpico. Dodici gli azzurri convocati per la tappa egiziana: Aldo Montano, Luca Curatoli, Enrico Berrè, Gigi Samele, Dario Cavaliere, Francesco D’Armiento, Matteo Neri, Gabriele Foschini, Luigi Miracco, Giacomo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : fiorettisti sempre competitivi - ma la concorrenza avanza : Manca solo la sciabola, che esordirà rispettivamente fra uno (maschi) e due (donne) weekend e poi tutte le armi avranno “fatto” il loro esordio nella Coppa del Mondo 2019-2020 (anche le fiorettiste inizieranno fra due settimane). Il cammino olimpico è partito lo scorso aprile ma ancora tante tappe ad affrontare, rimane presto per stilare giudizi definitivi e anche per monitorare la forma degli atleti. Dopo il Löwe von Bonn di ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : Löwe von Bonn - trionfo USA nel fioretto a squadre. Italia quarta - bene per il pass olimpico : Il Mondo schermistico avanza a grandi passi e non è certo una novità. Il copione rimane lo stesso al termine della prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020: le Nazioni competitive aumentano a dismisura e Hong Kong, per fare un esempio, ormai va inserita fra queste. L’Italia del fioretto maschile risponde in ogni caso presente, con due podi a livello individuale (Cassarà e Foconi sabato) e un quarto posto a squadre (oggi) che consente ...

