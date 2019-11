Scherma | Coppa del Mondo | gli spadisti azzurri chiudono lontano nella tappa di Berna

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) Si è svolta oggi (23 novembre) ladedicata alla spada maschile delladeldi. Non bene gliche hanno chiusodalla zona podio. Il migliore tre gli italiani è stato Davide Di Veroli sconfitto agli ottavi dal marocchino Houssam Elkord (15-12). Eliminati ai 16esimi Marco Fichera e Lorenzo Buzzi. Il primo, dopo aver superato il giapponese Masaru Yamada col punteggio di 15-8, è stato sconfitto 15-12 dal francese Alexandre Bardenet, mentre Buzzi, che nel primo turno aveva fermato il cinese Zijie Wang per 15-11, è uscito di scena per via del 15-9 subito dal sudcoreano Park Sangyoung. Andrea Santarelli è stato eliminato nel derby con Di Veroli ai 32esimi, così come Federico Vismara superato dall’ucraino Anatolii Herey per 15-6. Gabriele Cimini si è dovuto inchinare 15-9 all’olandese Tristan Tulen. Elkord ha eliminato anche ...

