Sbloccati 12 milioni per gli orfani di femminicidio L' annuncio del ministro

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) “Pronto il decreto ministeriale per il Fondo per glidi. I soldi non restituiscono l’affetto mancato ma con 12da lunedì finanzieremo borse di studio, spese mediche, formazione e inserimento al lavoro #violenzasulledonne”. Lo scrive su Twitter Roberto Gualtieri,dell’Economia.Oggi a Roma è prevista la manifestazione di Non Una di Meno in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, lunedì 25 novembre. “Oggi la marea femminista tornerà a inondare le strade di Roma contro la violenza patriarcale, economica, istituzionale al grido di Non Una Di Meno. Scendiamo in piazza per affermare che l’unico cambiamento possibile è a partire dalla rivolta permanente: dalle pratiche, dalle lotte, dalla solidarietà femministe”, afferma Non Una di Meno, la quale ...

PolicyMaker_mag : Bellanova: “Al via 150 milioni di euro di investimenti nelle filiere con fondo Ismea” - BlogNews_it : Venezia, sbloccati 65 milioni per la città e la salvaguardia della laguna - MMagazineItalia : La #MetroC arriverà fino a #PiazzaVenezia. Sono stati sbloccati i 10 milioni necessari al completamento dell'opera.… -