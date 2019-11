Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) ““, è il titolo del meme. Campeggia sul tricolore, sotto l’immagine di un crocifisso e sopra una scritta più piccola: “Si,. E me ne vanto” (“Sì” è scritto senza l’accento, cosa inusuale per unessore di italiano). “perché amo l’Italia”, prosegue il testo, che conclude: “perché do rispetto solo a chi rispetta me, il mio Paese, le mie tradizioni, la mia cultura, la mia fede, le mie consuetudini”. E’ una sorta di manifesto, quello che Giancarlopubblica sul proprio sito internet nella sezione “Pensieri“. Il mondo delessore che su Facebook ha apostrofato i propri studenti minacciandoli (“renderò la vostra vita un inferno”, ha scritto) nel caso in cui fossero andati in piazza con il movimento delle ...

AnnaAscani : Grave il comportamento di Giancarlo Talamini Bisi, un insegnante che offende e minaccia gli studenti che vorrebbero… - erregi69 : Sardine, Talamini Bisi: “Sì, sono razzista e me ne vanto”. Chi è il prof che attacca gli studenti anti-Salvini - fattoquotidiano : Sardine, Talamini Bisi: “Sì, sono razzista e me ne vanto”. Chi è il prof che attacca gli studenti anti-Salvini -