Sardine | a Reggio Emilia in 9mila cantano “Bella ciao” e “Com’è profondo il mare” Piazza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Aalmeno” hanno riempitoPrampolini, mentre a Perugia almeno 5mila persone hanno riempitodella Repubblica. Nonostante in nessuna delle due città fosse previsto un comizio di Matteo Salvini, i manifestanti hanno deciso di manifestare per unirsi alle decine di piazze spontanee organizzate dopo il primo successo inMaggiore a Bologna del 14 novembre scorso. Aerano presenti anche i promotori delle “” e la folla ha cantato non solo “Bella ciao”, ma anche “Com’èil mare” di Lucio Dalla, canzone che è stata scelta come inno del movimento. L'articolo, ain“Bella ciao” e “Com’èil mare”.piena anche a Perugia proviene da Il Fatto Quotidiano.

