San Siro saluta Ancelotti | il tecnico risponde commosso

LIVE Milan-Napoli 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : comincia la partita a San Siro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:58 I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo accompagnati dall'inno della Serie A. 17:55 Altri scatti provenienti da Milano Final warm-up LIVE Milan-Napoli - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : sfida tra deluse a San Siro - servono punti come l'ossigeno : Orari, guida e palinsesto della 13ma giornata di Serie A – Programma, tv e probabili formazioni di Milan-Napoli Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milan-Napoli, secondo anticipo della 13ma giornata della Serie A. Allo Stadio San Siro va in scena un match cruciale per il proseguimento di entrambe le squadre in campionato, visto il momento critico che stanno ...

CorSera : la strada del Napoli per evitare il fondo passa da San Siro : Saranno in 60mila stasera a San Siro. Milan-Napoli è sempre una partita attesissima, nonostante il momento non felice per entrambe le squadre. Insieme, scrive il Corriere della Sera, le due squadre fanno lo stesso numero della Juventus. Il Milan ne ha 13, il Napoli 19. La Juventus, da sola, ne ha 32. "Crisi diverse a confronto in un duello fra grandi deluse. Tutti spalle al muro: ecco perché nessuno può fallire, stasera. Né il Milan, né il ...

Sereni su Milan-Napoli sfida a San Siro ma anche sul mercato : questi i nomi in ballo : Sereni: ci sono alcuni nomi in ballo: Elneny e Torreira per esempio. Il primo è in uscita dall'Arsenal, Torreira già lo conosciamo, ma c'è anche Kessie che potrebbe partire a gennaio Andrea Sereni è intervenuto a Radio Marte nella trasmissione "Si gonfia la rete", per parlare della sfida di domani a San Siro tra il Milan ed il Napoli e dei nomi di calciatori contesi dal club rossonero e quello azzurro. Queste le parole del ...

Nuovo San Siro - Antonello : «Poca chiarezza dal Comune» : Nuovo san Siro Antonello. Il dibattito sul Nuovo stadio a Milano, fortemente voluto da Milan e Inter, continua a essere di forte attualità e divide anche le rispettive tifoserie. C'è infatti chi ritiene sia ormai venuto il momento di guardare avanti e pensare a una struttura più all'avanguardia che possa consentire di aumentare i ricavi, […]

Sala : «Vorrei un San Siro più piccolo per giovanili e donne» : «Meazza? Riconosco che il termine rifunzionalizzazione non è chiaro». Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport sul tema del nuovo stadio e sul futuro di San Siro. «io chiedo se esiste la possibilità di trasformare l'attuale San Siro in un impianto più piccolo, mantenendo per esempio solo il primo […]

San Siro - Sala : "il nuovo impianto ha costi mai visti. Se le squadre andassero a Sesto sarebbe sbagliato" : Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport è tornato a parlare della questione stadio dicendo: "Me lo aspettavo ma certamente non c'è da cantare vittoria finché non saranno contente entrambe le parti. Mi pare che cercare una soluzione che permetta a San Siro di non essere abbattuto sia una cosa condivisa dalla maggior parte della cittadinanza. E' il più importante risultato del ...

Sala : «Sì al nuovo San Siro ma seguendo le regole» : «Mi pare che cercare una soluzione che permetta a San Siro di non essere abbattuto sia una cosa condivisa dalla maggior parte della cittadinanza». Esordisce così il sindaco di Milano Giuseppe Sala nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport sul tema San Siro. «Quando mi dicono "Non sei contento? Mettiamo 1,2 miliardi e diamo tanto […]

Nuovo San Siro - il Comune scrive a Inter e Milan. I club studiano una strategia : Il Comune di Milano rilancia e passa di Nuovo la palla a Inter e Milan. Riassumiamo le puntate precedenti. L'amministrazione aveva dato il parere positivo all'Interesse pubblico del Nuovo San Siro, mettendo però una serie di paletti ai due club. Innanzitutto frenando di sviluppo immobiliare, ma anche ribadendo che il vecchio Meazza debba essere utilizzato per altre funzioni, non abbattutto. Inter e Milan a quel punto si erano ...

Rassegna stampa del 20 novembre – In primo piano San Siro - rinnovi Juve e confronto Ancelotti-Rizzoli [FOTO] : Rassegna stampa del 20 novembre – Concluse le serate di qualificazioni europee, qualche giorno di "pausa" prima di rituffarsi in campionato. E così, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi dedicano spazio ad altri argomenti. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla tematica legata allo stadio di Milano e lancia un sondaggio: "San Siro amore mio", titola la rosea nel riquadro grande. Tutto Sport ...

Inter - anche con la Roma aperto il 3° anello a San Siro : Sarà un dicembre ricco di impegni per l'Inter, che giocherà ben quattro partite in casa, davanti ai propri tifosi a San Siro. E anche per la sfida con la Roma, in programma venerdì 6 dicembre alle ore 20.45 al Meazza, è atteso il pienone. Ancora una volta in questo inizio di stagione da record il […]

Marracash : 'Preferisco fare quattro show al Forum di Milano che uno a San Siro' : Venerdì scorso Marracash ha annunciato ai fan l'apertura delle prevendite per un quarto concerto nella prestigiosa cornice del Forum di Milano, tappa fondamentale – Marracash è nato in Sicilia ma è cresciuto a Milano, ed il capoluogo lombardo è spesso il teatro dei racconti presenti nei suoi brani – del tour di 'Persona', che inizierà nella primavera del 2020. Marracash fa poker al Forum di Milano, i fan chiedono San Siro In un primo momento era ...