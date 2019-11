Salvini sul reddito di cittadinanza “appena torno al governo sarà abolito | con quei soldi

Caso Cucchi - Ilaria deposita querela contro Salvini : "Ora basta fare spettacolo sulla nostra pelle" : L'ex ministro dell'Interno dopo la sentenza di condanna a 12 anni per i due carabinieri accusati dell'omicidio di Cucchi aveva commentato dicendo che il Caso testimonia che "la droga fa male sempre"

Salvini sul Mes : se Conte ha detto sì è alto tradimento - c’è galera : "Non vorrei che Conte avesse venduto la nostra sovranità per tenersi la poltrona. Se così fosse sarebbe alto tradimento e, in pace o in guerra, è un reato punibile con la galera". L'attacco frontale è di Matteo Salvini parlando del Mes. Il leader della Lega ha poi ribadito la sua opinione sul Meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto fondo salva Stati. "Non è un fondo salva stati è un fondo Salva Deutsche Bank. Ristrutturare il debito ...

"La smetta di fare spettacolo sulla nostra pelle" - Ilaria Cucchi deposita la querela contro Salvini : “Ora basta. Lo devo a Stefano, a mio padre ma soprattutto a mia madre. Questo signore deve smetterla di fare spettacolo sulla nostra pelle”. Ilaria Cucchi ha annunciato di aver depositato alla procura della Repubblica la querela contro Matteo Salvini per diffamazione. L’ex ministro dell’Interno, commentando la sentenza di condanna contro i carabinieri accusati di aver pestato Stefano Cucchi causandone la morte, aveva ...

Matteo Salvini - archiviata l'indagine sulla Alan Kurdi : accolta la richiesta della Procura di Roma : Le toghe rosse hanno fallito ancora: l'indagine a danni di Matteo Salvini per la Alan Kurdi è stata archiviata. A prendere la decisione è stato il Tribunale dei ministri che ha così accolto la richiesta della Procura di Roma. L'ex ministro dell'Interno era stata accusato di abuso d'ufficio e rifiuto

Salvini : "Sul Mes Alto tradimento Conte" : 11.30 Salvini chiede un confronto televisivo con il premier. "Abbiamo sempre detto no -ha ribadito a Unomattina- sono pronto a un confronto tv con Conte sul Mes, se viene qui fa la figura del bugiardo o dello smemorato, sono pronto quando vuole". Poi aggiunge: "Non vorrei che Conte avesse venduto la nostra sovranità per tenersi la poltrona. Se così fosse, sarebbe Alto tradimento e, in pace o in guerra, è un reato punibile con la galera".

Salvini a Sorrento sulle note di Caruso. I suoi : “È lui la nuova sinistra” : Il Circolo dei Forestieri a Sorrento è un complesso turistico d’eccellenza gestito da Mario Parlato, ed è già dalle 9 di questa mattina presidiato dalle Forze dell’Ordine: e noi che dobbiamo partecipare alla conferenza stampa di Salvini, segretario e senatore della Lega, aspettiamo fuori dal portone principale presidiato da ragazzi tra i venti e i trent’anni della sezione equense del partito autonomista. Hanno facce pulite e modi d’ordine: ...

Tusk sul futuro del Ppe : "Salvini no - Orban forse" : “Ho tanta immaginazione però ci sono dei limiti”. Parla in questi termini il neo presidente del Partito popolare europeo, Donald Tusk, a chi gli chiede se in futuro la Lega di Matteo Salvini potrebbe aderire al Ppe.“Posso dire che finora non abbiamo ricevuto alcuna richiesta della Lega di diventare membro del gruppo”, ha aggiunto l’ex presidente del Ppe Joseph Daul.Porta ancora aperta per Orban: a fine ...

Sardine - l'assessore Silvia Benaglia in piazza a Bologna : insultata - porta in tribunale Matteo Salvini : Dalla piazza al tribunale, le Sardine anti-Salvini hanno già le idee chiare. Silvia Benaglia, assessora al Comune di Pianoro (Bologna) scesa in strada con i 6.000 (o 12mila?) giovani e meno giovani di piazza Maggiore, giovedì scorso, come riferito dal Corriere della Sera ha annunciato che citerà a g

Matteo Salvini e Francesca Verdini a Roma - guarda le carezze sul pancino : Si frequentano da quasi un anno e tra colpi di scena politici e presunte crisi di coppia, Matteo Salvini e Francesca Verdini sono più affiatati che mai. Dalle uscite mondane (come la Festa della Repubblica da vicepremier) a quelle private (come le vacanze con i figli), i due hanno corso a 100 all’ora. E ora il settimanale Diva e Donna pubblica le immagini a Roma mentre lei si accarezza il pancino e lui la stringe per mano. Jeans ...

Matteo Salvini sulle sardine : “Che vita grama che fanno - sanno solo manifestare contro” : L'ex ministro dell'Interno e leader della Lega a tutto campo durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa: "Il governo non andrà oltre qualche altro mese, ormai siamo all'Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscale". E rilancia la battaglia della Lega per le prossime regionali in Calabria ed Emilia Romagna.Continua a leggere