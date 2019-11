Salvini spara agli immigrati | «Che schifo | è istigazione all?odio e alla violenza»

A Napoli una scultura di Salvini che spara a migranti - Maglie : 'Commissione Segre quando?' : Il rapporto tra Matteo Salvini e i migranti continua a far discutere, lo fa soprattutto adesso che a Napoli, nell'ambito della mostra Virginem=Partena, è stata esposta una scultura che lo raffigura mentre a spara a delle persone di colore. Una scelta artistica che sembra ispirarsi alle idee di oppositori e detrattori che vedono nel leader della Lega una sorta di icona del razzismo e dell'intolleranza. Sull'argomento, però, si è espressa anche ...

Napoli - esposta scultura di Salvini che spara a migranti. L’autore : “Un bambinone che gioca a videogame”. Il leader leghista : “Che squallore” : Matteo Salvini armato di pistola giocattolo spara a due migranti africani in versione zombie: è l’opera di Salvatore Scuotto che oggi viene esposta a Napoli nella mostra collettiva ‘Virginem=Partena‘ nella galleria Nabi Interior Design. “Ho voluto rappresentarlo come un bambinone che gioca ad un videogame popolato da fantasmi, come si vede dai dettagli della pistola che è intenzionalmente sproporzionata. Dico che il suo ...

A Napoli una scultura di Salvini che spara agli immigrati. Il leader della Lega : "Istigazione all'odio" : Matteo Salvini armato di pistola spara a due africani in versione zombie: è l’opera di Salvatore Scuotto che oggi sarà esposta a Napoli nella mostra collettiva ‘Virginem=Partena’ nella galleria Nabi Interior Design.“Quando ho iniziato a creare, Salvini era ancora ministro dell’Interno - racconta Scuoto al quotidiano Il Mattino - Ho voluto rappresentarlo come un bambinone che gioca ad un videogame ...

Napoli - in mostra una scultura shock che raffigura Matteo Salvini che impugna una pistola e spara a mamma e figlio di colore : Una scultura che non può certo passare inosservata quella esposta a Napoli alla mostra Virginem = Partena, curata da Biancamaria Santangelo. La mostra è stata inaugurata qualche giorno fa alla galleria Nabi Interior Design di via Chiatamone. La scultura che sicuramente farà molto discutere è quella creata da Salvatore Scuotto ed è stata chiamata “La pacchia è finita”. La scultura raffigura Matteo Salvini che impugna una pistola e ...

Salvini spara a due immigrati. ?La scultura choc a Napoli : Serena Pizzi L'artista si giustifica: "La mano mi è scappata". Ma non rinnega quello fatto. Salvini: "È una schifezza, istiga all'odio" Dicono che la destra diffonda odio e che Matteo Salvini marci sopra a certe "problematiche" per aumentare i propri consensi, creando un clima di terrore. La sinistra e i radical chic dicono tutto questo (e non solo), condannano l'odio vomitato - a loro dire - dalla destra e istituiscono la ...

Salvini spara agli immigrati : «Che schifo - è istigazione all?odio e alla violenza» : «Cosa non si fa per farsi un po? di pubblicità, che squallore. La ?scultura? che mi raffigura mentre sparo agli immigrati è una vera schifezza, è...

Salvini spara agli immigrati - in mostra a Napoli la scultura choc : È un periodo in cui lo scontro politico, anche quello più truce, finisce nell'arte. Oggi a Napoli inaugura la mostra collettiva Virginem = Partena, curata da Biancamaria Santangelo,...

Napoli - Salvini che spara a due immigrati : la scultura choc. Ed è subito polemica : La scultura choc. E che crea - invevitabilmente polemica: Salvini raffigurato mentre spara con una pistola a due immigrati-zombie. Accade a Napoli, dove sabato 23 novembre si innaugura la...

Salvini spara a mamma e figlio immigrati - in mostra a Napoli la scultura choc : È un periodo in cui lo scontro politico, anche quello più truce, finisce nell'arte. Oggi a Napoli inaugura la mostra collettiva Virginem = Partena, curata da Biancamaria Santangelo,...

Riforme : Salvini - ‘Grillo collega cervello prima di sparare c…te’ : Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Uno che dice che bisogna togliere il voto agli anziani ha dei problemi. Una volta faceva ridere, adesso, visto che sei capopartito, collega la testa e il cervello alla bocca prima di sparar c…te”. Lo ha affermato Matteo Salvini, riferendosi a Beppe Grillo, durante una diretta Facebook.“Togliere il voto agli anziani: amico mio -ha aggiunto il leader della Lega- pensa a te stesso, al tuo ...

Umbria : Zingaretti - 'Salvini ha paura - la spara grossa perché ha fallito' : Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Questa "si chiama paura, Salvini la spara grossa perché ha fallito il suo disegno politico, come uomo politico". Così il segretario dem, Nicola Zingaretti, ospite di 'Start' su Skytg24 replica agli attacchi del leader della Lega, Matteo Salvini "Il candidato sostenuto da

Sparatoria Trieste - Rubio denuncia gravi condizioni Polizia e Salvini : 'Sei uno stupido' : A proposito della Sparatoria a Trieste c'è stato uno scontro via social tra il leader della lega Matteo Salvini e lo chef Rubio. I due si sono scambiati delle battute su Twitter dopo la morte dei due agenti di Polizia. Il senatore del Carroccio ha risposto duramente al tweet di Rubio che metteva in dubbio la sicurezza delle condizioni delle Forze dell'Ordine. Rubio attacca le condizioni precarie delle Forze dell'Ordine, Salvini gli dà dello ...