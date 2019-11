Salvini spara a mamma e figlio immigrati | in mostra a Napoli la scultura choc

Umbria : Zingaretti - ' Salvini ha paura - la spara grossa perché ha fallito' : Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Questa "si chiama paura , Salvini la spara grossa perché ha fallito il suo disegno politico, come uomo politico". Così il segretario dem, Nicola Zingaretti , ospite di 'Start' su Skytg24 replica agli attacchi del leader della Lega, Matteo Salvini "Il candidato sostenuto da

Sparatoria Trieste - Rubio denuncia gravi condizioni Polizia e Salvini : 'Sei uno stupido' : A proposito della Sparatoria a Trieste c'è stato uno scontro via social tra il leader della lega Matteo Salvini e lo chef Rubio . I due si sono scambiati delle battute su Twitter dopo la morte dei due agenti di Polizia . Il senatore del Carroccio ha risposto duramente al tweet di Rubio che metteva in dubbio la sicurezza delle condizioni delle Forze dell'Ordine. Rubio attacca le condizioni precarie delle Forze dell'Ordine, Salvini gli dà dello ...

Sparatoria Trieste - Chef Rubio : “Agenti impreparati. Non mi sento sicuro”. Matteo Salvini risponde : “Non sei uno chef - sei uno stupido” : Gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita dopo una Sparatoria avvenuta ieri pomeriggio nella Questura di Trieste, a esplodere due colpi è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, ventinovenne domenicano affetto da disagio psichico. L’uomo era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata. L’episodio, come immaginabile, ha acceso l’attenzione dei media suscitando anche ...