Salute | esperti a confronto a Messina sulle patologie della colonna vertebrale

Ora legale ha effetti negativi sulla Salute che possono durare mesi - per esperti va abolita : L'ora legale ha effetti negativi per la salute che possono durare per diversi mesi da quando entra in vigore e per questo secondo gli esperti andrebbe abolita. Lo scrivono in un editoriale sulla rivista Jama Neurology quattro ricercatori della Vanderbilt University e della University of Pennsylvania: “Non è un'ora due volte l'anno, è un disallineamento dell'orologio biologico per otto mesi l'anno”.Continua a leggere