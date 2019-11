Sale sul palco e lascia senza fiato Chi è la Lady Gaga di “Tale e quale show”

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 23 novembre 2019) Tale eShow 2019 si è concluso con una puntata speciale andata in onda venerdì 22 novembre alle 21.25, intitolata Tali e Quali. Nessun vip in gara, questa volta i concorrenti non sono professionisti del mondo dello spettacolo, ma persone comuni scelte tra il pubblico a casa, incaricate di trasformarsi in star della musica italiana e internazionale. Eccoli i 12 protagonisti che, è bene ricordare, hanno cantato dal vivo: il pittore Adona’ Mamo, nato a Siracusa, che farà rivivere il mito di Maria Callas; l’aiuto cuoco Alberto Pastorelli, nato a Venezia, nei panni di Riccardo Cocciante; lavora nel ristorante di famiglia anche Armando Cesarano, nato a Gragnano (Na), che imiterà Renato Zero. Il militare Claudio Sacco, di Civitavecchia, se la vedrà con Marco Masini; lavora a Peschiera del Garda il barbiere Cristian Pighi, che avrà le sembianze di Francesco Renga; in cerca di occupazione ...

