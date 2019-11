Sabato Rai Sport | Palinsesto 23 Novembre 2019 | Sci Alpino Femminile Levi

Le Parole della settimana su Rai 3 Sabato 23 novembre con Giovanni Soldini e Angela Finocchiaro : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 23 novembre alle 20:20: gli ospiti Prosegue l’appuntamento con la trasmissione dedicata alle Parole condotta da Massimo Gramellini: Le Parole della settimana giunge sabato 23 novembre alla sua ottava puntata di questo ciclo sempre in onda dalle 20:20. L’intervista di copertina sarà dedicata al grande velista Giovanni Soldini, uno degli sportivi italiani ...

Narcos le puntate di Sabato 23 novembre su Rai 4 : Narcos su Rai 4 sabato 23 novembre anticipazioni delle puntate 3 e 4 Prosegue l’appuntamento con Narcos su Rai 4 il sabato sera per la prima volta in chiaro. sabato 23 novembre due nuove puntate, terza e quarta della prima stagione per la serie prodotta da Gaumont. Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda. 1×03 Gli uomini di sempre Pablo Escobar, approfittando di alcune sue conoscenze cerca di entrare in politica, con la ...

Una Storia da Cantare - Bianca Guaccero a Blogo : "Il Sabato sera di Rai 1 è un sogno che si avvera" : Determinata, appassionata, emozionata: Bianca Guaccero si prepara all'esordio nel prime time del sabato sera di Rai 1 con Una Storia da Cantare, al fianco di Enrico Ruggeri - anche lui al debutto in uno show Rai rigorosamente live -, e con una missione non facile, portare il cantautorato nell'intrattenimento da prima serata. L'impegno non la spaventa: dalla sua ha gavetta, esperienza e il patrimonio musicale che fa da struttura narrativa. E ...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 16 Novembre 2019 | Under 21 e SuperCoppa Volley : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 16 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Programmi TV di stasera - Sabato 16 novembre 2019. Su Rai4 in 1^Tv Free la prima stagione di «Narcos» : Wagner Moura in Narcos Rai1, ore 21.25: Una storia da cantare – Novità “La chiamavano Bocca di Rosa”, “Caro amico ti scrivo”, “Mi ritorni in mente”: versi che hanno fatto la storia, parole che rievocano emozioni e ricordi legati ad intramontabili canzoni italiane, capaci di sopravvivere al tempo conquistando anche le nuove generazioni. Con Una storia da cantare Rai1 celebra – in tre uniche prime serate – le straordinarie vite ...

NCIS doppio appuntamento finale su Rai 2 Sabato 16 novembre : NCIS chiude la stagione 16 su Rai 2 sabato 16 novembre con un doppio episodio. In seconda serata NCIS Los Angeles in replica sabato 16 novembre chiude su Rai 2 la sedicesima stagione di NCIS con un doppio episodio a partire dalle 21, subito dopo il Tg2 con gli episodi 23 e 24 (FBI si è invece chiusa la scorsa settimana). Subito dopo in seconda serata un episodio della settima stagione di NCIS Los Angeles in replica. Gli spettatori di Rai 2 ...

Il finale di NCIS 16 su Rai2 Sabato 16 novembre - due episodi e un atteso ritorno dal passato : Con gli ultimi due episodi di NCIS 16 su Rai2 sabato 16 novembre termina per ora l'appuntamento settimanale con il procedural dedicato agli agenti speciali della squadra investigativa della marina americana. La storica serie con Mark Harmon (che ne è produttore esecutivo oltre che interprete nei panni di Gibbs), Sean Murray, Emily Wickersham, Maria Bello e Wilmer Valderrama giunge al finale della sedicesima stagione anche in Italia, dove è ...

Narcos arriva in chiaro su Rai 4 - le prime due puntate Sabato 16 novembre : Narcos su Rai 4 da sabato 16 novembre In seconda serata speciale Wonderland Narcos Plata o Plomo. Il tormentone di ormai 4 anni fa, è pronto a tornare in auge con lo sbarco in prima tv in chiaro di Narcos. E l’impossibile diventa realtà. Sembrava impensabile che una serie Netflix non co-prodotta da un canale locale potesse sbarcare in una tv tradizionale, eppure la serie prodotta da Gaumont arriva in tv su Rai 4, nella collocazione del ...

Le Parole della settimana su Rai 3 Sabato16 novembre - Walter Veltroni e Paolo Bonolis ospiti : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 16 novembre alle 20:20: gli ospiti Una serata all’insegna dei libri quella di sabato 16 novembre su Rai 3 con Le Parole della settimana di Massimo Gramellini in onda dalle 20:20. L’intervista di copertina sarà dedicata a Paolo Bonolis, conduttore cult della tv italiana, reduce dalla pubblicazione di Perchè parlavo da solo. La settima puntata vedrà tra gli ...

Dottori in Corsia su Rai 3 puntata speciale Sabato 16 novembre : Dottori in Corsia puntata speciale sabato 16 novembre con Federica Sciarelli sabato 16 novembre dalle 21:45 su Rai 3 una puntata speciale da 90 minuti inaugura la nuova edizione della docu-serie Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La Stan By Me di Simona Ercolani produce la docu-serie in collaborazione con Rai Fiction. Federica Sciarelli è l’aggiunta di questa nuova edizione di Dottori in Corsia che racconta storie ...

Una Storia da Cantare - Ruggeri e Guaccero inaugurano il nuovo Sabato di Rai 1. De Santis : «Linea culturale che va da un’altra parte rispetto alla concorrenza» : Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero Torna lo show nel sabato sera di Rai 1 con Una Storia da Cantare, per raccontare – in tre serate – la vita musicalmente straordinaria di tre grandi cantautori, a cominciare da Fabrizio De Andrè, protagonista della prima puntata di domani sera. alla conduzione, in diretta dalle 21.25 dall’Auditorium Rai di Napoli, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Una Storia da Cantare: gli ospiti della prima ...

Rai1 chiama Bianca Guaccero per sfidare Maria de Filippi : ecco quale programma condurrà il Sabato sera : Bianca Guaccero approda in prima serata su Rai Uno con un programma sulla musica italiana. La trasmissione si chiama Una Storia da Cantare e vedrà al suo fianco anche Enrico Ruggeri. Si tratta di tre serate evento dedicate ad altrettanti artisti italiani, gli indimenticabili Fabrizio De André, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Il programma dovrà cercare di risollevare gli ascolti del sabato sera di Rai Uno contro Tu Si Que Vales. Lo show di Canale ...

Sabato Rai Sport - Palinsesto 9 Novembre 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 9 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

NCIS 16 su Rai2 verso il finale di stagione - Sabato 9 novembre il penultimo appuntamento : trama e promo : Sta per giungere al termine la programmazione di NCIS 16 su Rai2, con gli ultimi episodi della stagione in onda entro novembre. La storica serie con Mark Harmon (protagonista e produttore esecutivo), Sean Murray, Emily Wickersham, Maria Bello e Wilmer Valderrama ha raggiunto in Italia quota 22 episodi. La sedicesima stagione è composta da 24 episodi: il finale andrà in onda il prossimo 16 novembre in prima serata con gli ultimi due episodi, ...