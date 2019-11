Russia-Canada | Semifinale Coppa Davis 2019 | orario d’inizio | come vederla in tv e

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal porta la Spagna in semifinale in casa contro la Gran Bretagna! La Russia raggiunge il Canada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DELLA Coppa Davis 01.09 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 01.08 ARGENTINA-Spagna: GAME SET AND MATCH IBERICO! Marcel Granollers e Rafael Nadal surclassano l’Argentina nel terzo set e chiudono il match per 6-4 4-6 6-3 e conquistano la semifinale in casa, a Madrid, al secondo tentativo. Il duo spagnolo rimonta anche ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Australia-Colombia 2-0 - Stati Uniti-Canada 1-2 - Spagna-Russia 1-1 - Nadal e De Minaur vincono! Shapovalov&Co. ai quarti
23.52 Intanto, come riferisce Giorgio Spalluto di Supertennis, su 4 giocatori del Canada, 3 erano indisponibili: gli Stati Uniti così vincono a tavolino per 6-0 6-0, migliorando il proprio score in classifica. Così facendo, l'Italia dovrà lottare ancora di più per qualificarsi. 23.50 Sarà una sfida importante per il gruppo B: al momento la situazione è sull'1-1 dopo la vittoria di ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Australia-Colombia 2-0 - Stati Uniti-Canada 1-2 - Spagna-Russia 0-1 - Nadal vince il primo set! Shapovalov&Co. ai quarti : de Minaur vince
23.05 CANADA-Stati UNITI: intanto decide di risparmiare le forze la prima squadra già qualificata ai quarti di finale. Pospisil e Shapovalov si ritirano dal doppio contro Querrey e Sock. 23.03 Australia-Colombia: 1-1 A MADRID! Cabal e Farah vincono il secondo set per 6 giochi a 3 e portano la sfida al terzo set. 22.59 Spagna-Russia: continua il testa a testa nel secondo set tra i due ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Australia-Colombia 2-0 - Stati Uniti-Canada 0-2 - Spagna-Russia 0-1 - Nadal vince il primo set! Shapovalov&Co. ai quarti : de Minaur vince
22.59 Spagna-Russia: continua il testa a testa nel secondo set tra i due protagonisti. Khachanov conduce 4 giochi a 3. 22.57 Australia-Colombia: scappano sul 5-2 Cabal e Farah che ipotecano il secondo set. 22.50 Australia-Colombia: Cabal/Farah confermano il break e scappano via sul 4-1. 22.47 Spagna-Russia: secondo set molto equilibrato tra Nadal e Khachanov. Entrambi sono molto solidi al ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Australia-Colombia 2-0 - Stati Uniti-Canada 0-2 - Spagna-Russia 0-1 - Nadal vince il primo set! Shapovalov porta i suoi ai quarti : de Minaur vince
22.30 Australia-Colombia: restano avanti Peers/Thompson per 4 giochi a 3. Nessuna sorpresa in questo primo set. 22.24 Spagna-Russia: primo SET Nadal! Rafael Nadal vince il primo parziale per 6 giochi a 3 contro Karen Khachanov a Madrid. 22.22 Australia-Colombia: La coppia Peers/Thompson resta avanti 3 giochi a 2 contro Cabal/Farah: l'Australia ha annullato ben due palle break nel quinto ...