Rugby | Champions Cup 2019-2020 | Benetton Treviso-Northampton Saints 32-35 | i veneti si

Rugby - Champions Cup 2019-2020 : Benetton Treviso - con i Saints per la prima vittoria europea : Appuntamento domani pomeriggio alle 14 allo stadio Monigo di Treviso, e in diretta streaming su DAZN, per la Benetton che nel secondo turno della Heineken Champions Cup ospita i Northampton Saints. I biancoverdi sono reduci dalla più che convincente prova di Dublino, dove sono usciti sconfitti contro il Leinster, ma giocando alla pari con gli irlandesi per tutti gli ottanta minuti. Contro i Saints, che all’esordio hanno vinto in casa con ...

Rugby - Champions Cup 2019 : Leinster-Benetton 33-19. I trevigiani lottano ma soccombono : Lotta ma cede al Leinster il Benetton Treviso nella prima giornata della Champions Cup di Rugby: i trevigiani escono sconfitti dal campo degli irlandesi per 33-19, penalizzati anche da giallo rifilato a Quaglio al 27‘, sfruttato dai padroni di casa per marcare la meta che ha tracciato il solco decisivo. Nel primo tempo Ringrose porta avanti gli irlandesi al 4′, ma Sexton non trasforma ed i veneti operano il sorpasso ...

Rugby - Champions Cup : Treviso sogna in grande - ma pensa alla realtà : Torna nella Champions Cup il Benetton Treviso che quest’anno si è qualificato per la prima volta per merito alla massima manifestazione europea per club di Rugby. E l’esordio, domani alle 15.15 con diretta su DAZN, sarà di quelli durissimi, visto che i biancoverdi giocheranno a Dublino contro i rivali di Guinness Pro 14 del Leinster. Il torneo del Benetton, poi, proseguirà ospitando sabato prossimo i Northampton Saints, mentre il ...