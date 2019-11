Romina Jr Carrisi a piedi nudi sulla tomba | quel pesantissimo dubbio sulla foto del

Romina Carrisi sulla tomba del nonno sui social scoppia la polemica : Romina Carrisi su “Instagram” ha pubblicato una foto dove la ritrae in posa sulla tomba del nonno Tyrone Power e ha scatenato l’ira dei fan, indignati per quella che considerano una «mancanza di rispetto». «Raccontano che eri un tipo cool, avrei voluto conoscerti.», scrive Romina Carrisi nel post sui social. Ma non sono le sue parole a indispettire i follower. È la posa, a piedi nudi con una rosa bianca in mano, che ha provocato la ...

Ylenia Carrisi - in tv il suo volto oggi. Romina Power : “Aiutatemi a trovarla” : Ventisei anni dopo la scomparsa di Ylenia Carrisi, Romina Power non si arrende e lancia un appello a Chi l’ha visto nella speranza di riabbracciare la figlia svanita nel nulla nel lontano 1994. La cantante e attrice americana, ex moglie di Al Bano Carrisi, si è rivolta al programma condotto da Federica Sciarelli per lanciare un messaggio. Romina è convinta che Ylenia possa essere viva e che potrebbe ascoltare il suo messaggio, ricordando ...

Romina Carrisi - in posa sulla tomba del nonno : Romina Jr Carrisi è l’ultima figlia di Al Bano e Romina Power, nata nel 1987, ex concorrente dell’Isola dei famosi e apparsa spesso in tv insieme ai genitori o alla sorella Cristel. Romina Jr è la nipote del grande attore hollywoodiano Tyrone Power, padre di Romina, ma la ragazza non ha mai conosciuto il nonno, scomparso 30 anni prima che lei nascesse (morto a soli 44 anni per un infarto). Ora Romina Jr si trova negli Stati Uniti e ...

Romina Power - Al Bano Carrisi rivela lo schiaffone subito dalla moglie : "Io e lei al Festival di Sanremo?" : Mentre Al Bano sta valutando se partecipare o meno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, Romina Power non ne avrebbe alcuna intenzione. "Ancora non ho deciso niente, quello che è certo è che Romina non ne vuole sapere di Sanremo, lei odia andare in gara al Festival", dice Al Bano, secondo

Ylenia Carrisi e gli altri scomparsi : l’appello di Romina : «Novembre è il mese in cui Ylenia è nata. È scomparsa dal gennaio 1994, aveva 23 anni. Non ho mai perso la speranza di abbracciarla di nuovo. So che potrebbe essere cambiata molto da allora, ma se qualcuno dovesse riconoscere una donna che somiglia a questa ragazza, per favore mi contatti». Romina Power non ha mai perso le speranze di ritrovare figli scomparsa ormai 25 anni fa a New Orleans. Il suo caso è uno dei più noti, insieme a quelli di ...