Ritocchino in cantiere? Leggete qui e vi passerà la voglia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Mi reco dal dottor …, chirurgo plastico conosciuto tra le sciure milanesi, per un’inchiesta giornalistica sul cambio di sesso. Mi parla di coppie alla Almodovar, ha accompagnato lui/lei in Olanda a operarsi, ha fatto da testimone alle nozze, poi mi fa: “E lei? Io cosa? Non si vuole migliorare un po’?” “Cosa farebbe al mio posto?”: mi pento subito della domanda. Inizia una mitragliata di foto, di profilo, di tre quarti, di quinta, dal basso, dall’alto, mi fa abbassare il collo, sembro un rinoceronte. Scatta e scarica sul computer. Prende un righello e scrive le misure, calcola la distanza tra naso e occhi, tra mento e occhi, tra naso e orecchie. Mi chiede se per hazard ho una mia foto di quando avevo vent’anni. Mi dispiace non giro con l’album di fotografie. Poi mi viene in mente che sul mio profilo Fb qualche compagna di scuola si è divertita a ...

