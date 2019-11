Reati tributari | sì al patteggiamento ma solo dopo aver saldato il debito

Reati tributari - patteggiamento possibile solo dopo aver saldato l'intero debito : Molto spesso si sente dire in giro che il Fisco italiano è forte con i deboli e deboli con i forti, soprattutto per i diversi accordi transattivi con grandi evasori accertati, tra cui anche diversi personaggi pubblici, che sono stati conclusi in questi anni. E se certamente si tratta di una procedura legale che ha consentito al Fisco di recuperare base imponibile, certamente per la maggioranza dei cittadini italiani, che le tasse le pagano fino ...

Reati tributari : soglie di punibilità introdotte - ecco le nuove regole : Reati tributari: soglie di punibilità introdotte, ecco le nuove regole Sappiamo che il Governo Conte 2 ha, tra i suoi obiettivi, quello di rendere la vita molto più dura agli evasori fiscali, attraverso novità normative che hanno l’effetto pratico di disincentivare comportamenti poco rispettosi nei confronti delle regole del Fisco e poco responsabili su piano degli obblighi tributari. Vediamo allora quali saranno le nuove regole in ...

Reati tributari : da fine anno in arrivo un inasprimento delle sanzioni : La bozza di Decreto Fiscale che dovrebbe essere presto approvata dal Governo giallo-rosso guidato da Giuseppe Conte contiene diverse norme che inaspriscono le pene contro l'evasione fiscale, anche e soprattutto in termini di detenzione carceraria. E data la rapidità con la quale dovrebbe entrare in vigore la riforma, alcune di queste potrebbero trovare immediata applicazione. Infatti, se tutto dovesse andare secondo i piani del Governo, la nuova ...