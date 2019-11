Razzismo nel basket italiano | la denuncia di Eric Lombardi | “chiamato negher e Balotelli”

De Zerbi : “Non c’è Razzismo nel calcio ma nella società. Grazie al Var il calcio è migliorato” : Il Corriere dello Sport intervista l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi. Tra i temi trattati anche quelli del razzismo e del Var. Sul razzismo: “Secondo me non c’è razzismo nel calcio, ma nella nostra società, nella vita di tutti i giorni. Allo stadio, poi, oltre al razzismo c’è il campanilismo”. De Zerbi si dichiara nettamente a favore del Var. Il calcio, con la tecnologia, è migliorato, dice. “A favore e alla ...

Razzismo - bimbo insultato dai genitori della squadra ospite : grave episodio nel siracusano : Dopo i recenti casi di Razzismo accaduti allo stadio “Bentegodi” di Verona nei confronti di Mario Balotelli, in occasione di Verona-Brescia, con cori denigratori dei supporter veronesi, e altri eventi purtroppo accaduti in passato, un caso analogo è successo in Sicilia: nel siracusano, in occasione del torneo Esordienti, durante una partita della squadra La Mediterranea di Floridia, un bambino è stato vittima di cori razzisti ...

Calcio : gli alunni di una prima media di Crotone sostengono Mario Balotelli nella lotta contro il Razzismo : Una lettera da studenti delle medie a calciatore, da ragazzi con tanti sogni a Mario Balotelli: è quello che è accaduto a Crotone, dove alcuni studenti di una prima media dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Crotone hanno preso carta e penna e scritto al giocatore nato a Palermo, ma bresciano de facto. “Caro Mario, è la tua lotta contro il razzismo che ti dichiara vero cittadino italiano. È stato messo in discussione il tuo ...

Fiona May : "Servono leggi drastiche per combattere il Razzismo nello sport : non è un gioco" : “Non è solo la questione Balotelli. È tutto il calcio italiano che su questo tema è troppo morbido. Ma credo siano in tanti a pensarla come me: servono leggi più severe e decisioni drastiche”. Fiona May non crede alle mezze misure: per sconfiggere il razzismo nel mondo dello sport serve essere duri e categorici. In un’intervista rilasciata a Leggo, la campionessa si è espressa sul tema, dopo ...

Fiona May contro il Razzismo : «Nel calcio troppi si nascondono - servono leggi più severe» : È stata campionessa mondiale di salto in lungo, una delle atlete italiane più forti di sempre. Poi, nella sua seconda vita è stata ballerina in Ballando con le stelle sulla Rai,...

Le notizie del giorno – Polveriera al Napoli - lutto nel mondo del calcio - frasi shock sul Razzismo : Le notizie del giorno – mondo del calcio in lutto. Catania, in particolare, piange la scomparsa di Salvador ‘Todo” Calvanese. Nato a Buenos Aires il 17 agosto 1934, l’attaccante argentino scrisse pagine indelebili della storia etnea: tra queste, nell’epica giornata del “clamoroso al Cibali” nella radiocronaca di Sandro Ciotti, la sontuosa prestazione offerta il 4 giugno 1961 contro l’Inter impreziosita dal gol del definitivo 2-0. ...

Sarri : abbiamo i mezzi per fermare il Razzismo nel calcio : "E' inammissibile parlare di razze nel 2019. La razza e' una, quella umana". Cosi' Maurizio Sarri, allenatore della Juventus

Calcio femminile - Girelli : “Contro Georgia e Malta in palio punti importanti. Razzismo? Inconcepibile - ma nella nostra realtà non c’è” : La Nazionale italiana di Calcio femminile prosegue la propria preparazione nel raduno di Coverciano in vista del quinto e del sesto incontro del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021 contro Georgia e Malta, programmati venerdì 8 novembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento e martedì 12 novembre (ore 14.15 – diretta su Rai 2) allo Stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Le azzurre, in vetta a ...

Balotelli e cori contro il Napoli : sì - nel calcio italiano vi è una emergenza Razzismo : Che nelle tifoserie di molte squadre in Italia ci fosse del marcio già lo si sapeva da tempo. Numerose sono le inchieste sulle infiltrazioni dell'estrema destra e addirittura della mafia all'interno di alcune curve degli ultras. Ma ciò che sta accadendo da alcuni anni a questa parte non può più essere ignorato. Perché, se ogni settimana vi sono casi di razzismo nei confronti di una intera città o di persone di colore, allora non ci troviamo più ...

Conte : “Fosse anche un solo deficiente va punito - il Razzismo nel 2019 è assurdo” : “Non ero allo stadio. In tanti hanno detto che non è stata una cosa unanime ma colpa di qualche deficiente. Bene, quest’ultimo va punito” Antonio Conte parla del caso Balotelli e pensa all’inglese. Per il razzismo, come per tutto il resto, in Premier c’è la tolleranza zero, per cui il tecnico dell’Inter non ha dubbi: “Nel 2019 è assurdo parlare ancora di razzismo”. L’Inter intanto va a a ...

Balotelli e il Razzismo nelle curve : perché il calcio italiano ha bisogno di SuperMario : Una pallonata al razzismo. Sa un po’ di retorica, ma stavolta non è una metafora: Balotelli ha proprio calciato il pallone contro la curva del Verona. La solita curva dell’Hellas, quella nota per le sue simpatie di destra, che a metà anni Novanta appendeva un manichino nero impiccato dagli spalti per protestare contro l’acquisto dell’olandese Ferrier e un paio di decenni dopo ancora non perde occasione di fare cori e ululati contro gli avversari ...

Razzismo nel calcio - l’Italia deve dire basta! Anche la Uefa chiede il pugno duro : Adesso basta far finta di nulla. Il tema Razzismo sfonda i tornelli degli stadi europei e torna pesantemente a far paura. Dai cori discriminatori in Bulgaria-Inghilterra, alla squalifica della Curva Nord laziale da parte delle Uefa per i saluti fascisti. E’ un problema troppe volte sottovalutato, così il presidente Aleksander Ceferin ha chiesto aiuto ai governi di ogni paese e sembra che subito in Italia qualcosa si sia smosso: il ...

Infantino : “Razzismo? Fifa pronta a Daspo a vita nel mondo” : Roma, 15 ott. – (Adnkronos) – “Chiedo a tutti gli organi di governo del calcio di unirsi a noi e di pensare insieme a modi nuovi, più forti ed efficaci per sradicare il razzismo nel calcio. Come punto di partenza, suggerisco a tutti gli organizzatori di competizioni di mettere in atto regolamenti che prevedono divieti a vita di entrare negli stadi per coloro che sono stati giudicati colpevoli di comportamento razzista ...

ESCLUSIVA – L’avvocato Cesare Di Cintio a CalcioWeb : la maglia verde dell’Italia - i temi caldissimi di Razzismo - Var e ripescaggi ed il professionismo nel calcio femminile : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, grandi soddisfazioni per l’Italia che ha staccato il pass per i prossimi Europei, obiettivo raggiunto con largo anticipo, merito anche del Ct Roberto Mancini che ha avuto la capacità di ricompattare l’ambiente e portare soprattutto risultati e ben gioco. Non sono mancate inoltre le polemiche, infatti nel match contro la Grecia l’Italia è scesa in ...