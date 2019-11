Ragazza violentata fuori dall’Old Fashion a Milano | arrestato giovane di 21 anni a Lucca

Barcellona - 14enne violentata a turno da cinque uomini : il giudice riduce la pena perché la Ragazza era “incosciente” : Un tribunale di Barcellona ha assolto dal reato di stupro un ‘branco’ di cinque uomini accusati di avere violentato a turno una 14enne, condannandoli ad una pena minore per il reato di abuso sessuale, nonostante la Corte suprema avesse recentemente ribaltato una simile decisione a seguito di proteste in tutto il Paese. Per la legge spagnola, riporta la Bbc, il reato di stupro sussiste solo in presenza di uso della forza o minaccia, ...

Barcellona - 14enne violentata a turno da 5 uomini : il giudice riduce la pena perché la Ragazza era “incosciente” : Un tribunale di Barcellona ha assolto dal reato di stupro un ‘branco’ di cinque uomini accusati di avere violentato a turno una 14enne, condannandoli ad una pena minore per il reato di abuso sessuale, nonostante la Corte suprema avesse recentemente ribaltato una simile decisione a seguito di proteste in tutto il Paese. Per la legge spagnola, riporta la Bbc, il reato di stupro sussiste solo in presenza di uso della forza o minaccia, ...

Como - Ragazza violentata da due giovani : sottratto il telefonino per attirarla in casa : Notte di violenza a Como. Una ragazza tredicenne è stata violentata a da due ventenni, arrestati per violenza sessuale su minorenne nella notte tra sabato e domenica. La ragazza, di...