Proteggi il cuore di Roma | il Nuovo Regolamento di Polizia Urbana entra nelle scuole

Dieta dei colori per 7 giorni : perdi peso e Proteggi il cuore : La Dieta dei colori per 7 giorni è un regime alimentare ideale per chi punta a perdere peso e proteggere la salute del cuore. Tra le sue caratteristiche più importanti è possibile ricordare l’ampio spazio dato al consumo di frutta e verdura. Famosa in tutto il mondo, questa Dieta è stata seguita negli ultimi anni dalla cantante Christina Aguilera e si contraddistingue per l’alternanza dei colori dei cibi durante la settimana. Come ...